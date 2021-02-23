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HaberlerDünya HaberleriUkrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi

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Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi
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Ukrayna'da AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının kullanımı onaylandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, aşının ülkede kullanımının tescil edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca aşısından 500 bin doz alacağı bildirilmişti.

 

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