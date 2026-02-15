Ukrayna'da 4 yerleşim Rus kontrolüne geçti

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu ve Dnepr askeri grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde Tsvetkovoye, Zapasnoye, Magdalinovka ve Primorskoye yerleşim yerlerini kurtardı." denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, dün yerel saatle 23.00'ten bugün saat 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

UKRAYNA İHA'LARLA KARŞILIK VERDİ

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Saldırı sonucu Temryuk ilçesindeki Volna köyünde bulunan petrol deposunda yangın çıktığı ve yangının 2 bin 200 metrekare alana yayıldığını kaydeden Kondratyev, yangını söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

Kondratyev, "Maalesef yaralı var. Gelen bilgiye göre 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Bu kişilere gerekli tıbbi destek sağlanıyor." diye konuştu.

RUSYA, ŞUBAT AYINDA 200 KİLOMETREKARELİK ALANI ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti. Ukrayna savaşında yer alan gruba bağlı birlikleri teftiş eden Gerasimov'a, grubun Komutanı Valeriy Solodçuk cephedeki durumla ilgili bilgi verdi.

Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini belirterek, "Müşterek Kuvvetler Grubu'na bağlı birlikler, sert kış koşullarına rağmen şubatın ilk haftasında 12 yerleşim yerini kurtardı. 200 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." dedi.

En şiddetli çatışmaların merkez askeri grubunun sorumluluğundaki alanda yaşandığına dikkati çeken Gerasimov, Kuzey grubu birliklerinin Ukrayna'da Sumi ve Harkiv bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye devam ettiklerini dile getirdi. Gerasimov, Güney grubu birliklerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk kentine doğru ilerlediğini, Doğu ve Dnepr gruplarına bağlı birliklerin de Zaporijya bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini kaydetti. Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri başarılarından dolayı tebrik ederek, onlara bazı talimatlar verdi.