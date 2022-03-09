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Ukrayna'da 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun

#Dmytro Kuleba#Ukrayna#Rusya
Ukraynada 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, Rusya’nın Mariupol’da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ettiğini belirterek, “Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun” dedi.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba açıklamasında, “Rusya, Mariupol'da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ediyor, insani yardım ve tahliyeyi engelliyor. Gelişigüzel bombardıman devam ediyor. Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun. Dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum! Rusya’yı, sivillere ve bebeklere yönelik barbarca savaşını durdurmaya zorlayın!” ifadelerini kullandı.

ÇERNOBİL AÇIKLAMASI

Bakan Kuleba, ayrıca Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek 48 saat sonra soğutma işlemlerinin durarak radrasyon sızıntısı olacağını açıkladı.

Bakan Kubela açıklamasına şöyle devam etti;

“Rus ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali’ni besleyen tek elektrik şebekesi ve santralin tüm nükleer tesisleri hasar gördü. Santral, tüm elektrik kaynağını kaybetti. Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşi kesmesini ve onarım birimlerinin güç kaynağını eski haline getirmesine izin vermesini talep etmeye çağırıyorum. Yedek dizel jeneratörler, Çernobil Nükleer Santrali’ne güç sağlamak için 48 saatlik bir kapasiteye sahiptir. Bu süreden sonra, kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve bu da radyasyon sızıntılarına neden olacak.”

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#Dmytro Kuleba#Ukrayna#Rusya

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