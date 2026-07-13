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Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskova'ya saldırdı: Rusya'dan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme

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#Moskova İHA Saldırısı#Rusya Misilleme#Ukrayna Liman Saldırıları
Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskovaya saldırdı: Rusyadan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 14:56

Rusya’nın başkenti Moskova’ya doğru Ukrayna’ya ait 350’den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği ve bunun sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Çornomorsk Limanı'ndaki altyapı tesislerini ve gemileri yüksek hassasiyetli füzeler ve İHA'larla vurduklarını kaydetti.

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün saat 20.30’dan bu yana Moskova bölgesi yönüne 350’den fazla Ukrayna İHA’sı gönderildiğini belirtti. İHA’ların büyük çoğunluğunun uzakta imha edildiğini kaydeden Sobyanin, Moskova’ya yaklaşırken 50 İHA’nın vurulduğunu aktardı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından Moskova bölgesine yönelik saldırılarda 81 İHA’nın düşürüldüğü bilgisini verdi.

Vorobyev, "Ne yazık ki, ölü ve yaralılar var. İstra ilçesinde Pionerskiy köyünde bir İHA’nın düşmesi sonucu 3 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı. 5 müstakil evde yangın çıktı. Solneçnogorsk'ta bir İHA’nın bir apartmana çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Binanın duvarı ve pencereleri hasar gördü." ifadesini kullandı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu'nun savaşı kışkırttığını belirterek, "Bunlar, bize karşı düşmanca eylemlerde bulunan ülkeler." dedi.

Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskovaya saldırdı: Rusyadan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme

UKRAYNA LİMANLARINA ART ARDA SALDIRILAR

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Rus ordusunun, Ukrayna limanlarına yönelik saldırılarına devam ettiği bildirildi.

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Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetlerince, uzun menzilli havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlar ve saldırı İHA’ları kullanılarak gerçekleştirilen grup saldırıları sonucunda, Odessa bölgesindeki Çornomorsk Limanı’nda askeri kargo, yakıt ve yağların boşaltılması ve depolanması için kullanılan liman altyapı tesisleri vuruldu." bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskovaya saldırdı: Rusyadan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme

RUSYA ÇORNOMORSK'U HEDEF ALDI

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırıları sürdürdüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "Saldırılar esnasında, limanda askeri malzemelerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı tesisleri, yakıt tankları, yükleme rampaları, pompalama istasyonu, mühimmat ve füze deposu ile konteyner taşıma kontrol merkezi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlığın açıklamasında ayrıca, saldırı esnasında limanda bulunan 2 RO-RO gemisi, konteyner gemisi, römorkör, insansız deniz araçlarının depolandığı ve kullanıldığı yüzer kuru iskelenin de vurulduğu aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa, Çornomorsk, Yujnıy ve İzmail limanlarına saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskovaya saldırdı: Rusyadan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme

PESKOV'DAN GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU'NA TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ni yakından takip edeceklerini dile getiren Peskov, şunları söyledi:

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"Bu, savaşı kışkırtan koalisyon. Bu, barış istemeyen, savaşın sürmesini isteyen ve ülkemizin stratejik yenilgiye uğratılmasının mümkün olduğu yanılgısıyla kendini avutmaya çalışan ülkeler grubudur. Bunlar, bize karşı düşmanca eylemlerde bulunan ülkeler. Bu nedenle, zirveyi dikkatle takip edeceğiz."

Ukrayna yüzlerce İHA ile Moskovaya saldırdı: Rusyadan yüksek hassasiyetli füzelerle misilleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

'TEHDİTLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Baltık ülkelerinin, Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) Rus topraklarına saldırması için hava koridoru sağladığına işaret eden Peskov, "Özel servislerimiz, neyin nereden ve nasıl uçtuğunu görüyor. Herkes bunu biliyor. Bu konuda kimseye kanıt sunma niyetinde değiliz. Sınır bölgelerimize yönelik tehdit kaynaklarını yakından takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'a geçen hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde suikast planlandığı yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.

Sözcü Peskov, güvenlik nedeniyle Azak Denizi'nde gemi trafiğine kısıtlamalar getirilmesiyle ilgili konuların Rusya Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

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#Moskova İHA Saldırısı#Rusya Misilleme#Ukrayna Liman Saldırıları

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