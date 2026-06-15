Ukrayna ve Moldova Brüksel ile başlıkları açıyor

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AB ülkeleri, adaylık için 2022’de başvuran her iki ülkeyle de müzakerelere başlanmasına Aralık 2023’te karar verdi. Müzakereler 2025’te düzenlenen ilk hükümetlerarası konferansla resmen başladı ancak sonrasında Macaristan’ın Ukrayna’yı bloke etmesi nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Yeni Macar hükümeti geçen cuma blokajını kaldırdı. Ortak açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bu, her iki ülkenin de muazzam zorluklara rağmen reformları ilerletme konusunda gösterdiği kararlılık, cesaret ve özverili çalışmanın takdir edilmesi anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandılar.

AB’nin geçtiğimiz yıllarda değiştirdiği genişleme kurallarına göre süreçte tek tek başlık açmak yerine başlık grupları açılıyor. İlk açılıp son kapatılan başlık grubu ise “Temeller” olarak adlandırılıyor. Bu grupta “Yargı ve Temel Haklar”, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “Kamu alımları”, “İstatistik” ve “Mali Kontrol” başlıkları yer alıyor. Süreçte 6 tematik grup ve toplamda 35 başlık bulunuyor. Ukrayna ve Moldova’nın üyeliklerinin çok kısa sürede gerçekleşmesi beklenmiyor. Üyelik ipini göğüslemeye en yakın aday ülkeler Karadağ ve Arnavutluk.