Ukrayna ve Elon Musk arasındaki kiriz sürüyor… Ukraynalı yetkililer ‘felaketi’ yaşadık dedi, Musk habercileri suçladı!

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Ukrayna Starlink'i ilk kez şubat ayında kullanmaya başladı. Musk, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sadece iki gün sonra Ukrayna'ya Starlink uydu internet çanakları göndermeyi kabul etti.

Bu, Rusya'nın saldırıları ve ordusu için uydu sağlayıcısına yapılan bir saldırı sırasında Ukrayna'nın bağlantıda kalmasına yardımcı olan ülkeye yapılan birçok gönderiden ilkiydi. MUSK, UKRAYNA’YA EN BÜYÜK YARDIMLARDAN BİRİNİ YAPTI

Haziran ayında SpaceX, işgalin ilk üç ayında Ukrayna'ya 15 bin Starlink kiti teslim ettiğini bildirdi. Washington Post Nisan ayında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) SpaceX'e Ukrayna'ya gönderilecek 1.333 terminal için yaklaşık 2 milyon dolar ödediğini bildirdi.

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Başlangıçta, Ukraynalı yetkililer ve askeri liderler, bir ABD generalinin Starlink'in 'Putin'in bilgi kampanyasını ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi susturma çabasını tamamen yok ettiğini' söyleyerek bu hamleyi övdü. MUSK’A ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Ancak Musk'ın yaptığı her şey Ukraynalı yetkililer tarafından olumlu karşılanmadı. Geçen hafta milyarder iş insanı, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma hakkında yorumlarda bulunarak işgal altındaki toprakların vatandaşlarına hangi ülkede yaşamak istedikleri konusunda oy kullanma hakkı verilmesini önerdi.

Musk’ın bu önerisi ağır eleştirilerle karşılandı. Zelenski bile Musk'ın Twitter'da gerçek dünyadaki bir krizi çözme girişimiyle alay etti ve Musk’a o da bir Twitter anketiyle karşılık verdi: ZELENSKİ’YLE ATIŞTILAR

“Hangi @elonmusk'u daha çok seviyorsun?' dedi Zelenski ankette: 'Ukrayna'yı destekleyen biri olan Musk mı? yoksa ‘Rusya'yı destekleyen Musk mı?'

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Tüm bu olan bitenlerin arasında Ukrayna’dan gelen bir haber böylelikle daha da ilgi çekici hale geldi…

Financial Times'ın dün bildirdiğine göre, Ukraynalı askerler, Rus birlikleri tarafından fethedilen toprakları özgürleştirme girişimleri sırasında Starlink'in uydu internet hizmetinde kesintilerle karşı karşıya kaldı. KESİNTİLERİN ZAMANLAMASI MANİDAR!

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan iki hükümet yetkilisi, askerlerin Rus askerlerinden yeni kurtulan şehirlere girdiklerinde uydu internet hizmetine bağlanmada zorluk yaşadıklarını söyledi.

Ukrayna'dan bir hükümet yetkilisi, kesintilerin ülkenin askeri güçleri arasında 'felaket' bir iletişim kaybına neden olduğunu söyledi. FT'nin bildirdiğine göre başka bir yetkili, internet bağlantısı eksikliğinin askerlerin panik halinde yardım hatlarına çağrı yapmasına neden olduğunu söyledi.

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“RUSLARI ENGELLEMEK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR”

Ukrayna silahlı kuvvetlerine Starlink sistemleri bağışlayan bir vakfın koordinatörü Roman Sinicyn, FT'ye, sorunun Rus askerlerinin teknolojiyi kullanamaması için çalışan SpaceX temsilcilerinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Ancak burada dikkat çekici bir detay daha var: Bağlantı sorunları sırasında alanlar henüz kamuya açıklanmamıştı.

SpaceX’in sözcüleri konuyla ilgili olarak ABD basınına yorum yapmaktan kaçındı.

SpaceX CEO'su Elon Musk ise yaşananlara yine Twitter'dan yorum yaptı.

MUSK: BUNUN ADI KÖTÜ HABERCİLİK

Musk, 'Bu operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak,' diye yazdı.

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Bununla da yetinmeyen Musk, FT'nin Ukrayna'nın Starlink terminalleri için fonları öncelikle ABD hükümetine atfetmesi nedeniyle FT'nin hikayesini 'kötü habercilik' olarak nitelendirdi ve bu konuda tüm atıfların kendi şirketine yapılması gerektiğini hatırlattı.

DİKKAT ÇEKEN ‘ÇİN’ DETAYI

Kesintilerle ilgili de yorum yapan Elon Musk 'Savaş alanında olanlara gelince, bu gizli' diye tweet attı.

Musk ayrıca Ukrayna'da Starlink'i etkinleştirme kararının Pekin tarafından onaylanmadığını söyledi. Musk, FT'ye verdiği bir röportajda, Pekin'in internet hizmetini Çin'de satmamasını istediğini söyledi.