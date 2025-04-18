Ukrayna ve ABD’den Paris çıkarması

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GÖRÜŞME TRAFİĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff dün Ukrayna görüşmeleri için Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi. Heyet ateşkesin sağlanması konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme yaptı. ABD’li heyetin yanı sıra Ukrayna’dan üst düzey bir heyet de Paris’te temaslarda bulundu. France24’ün haberine göre, heyette Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin özel kalem müdürü Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sybiga ve Savunma Bakanı Rustem Umerov yer aldı. Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla Paris’te savaş kapsamında ateşkes ve güvenlik garantileri hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

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ZELENSKİ ile ANLAŞMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile dün telefonda görüşürken, Trump da gelecek hafta Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını bildirdi. Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in 18 Mart’ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna’nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik ateşkes süresi bugün doluyor.