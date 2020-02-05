MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUkrayna: Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz
GeriDünya Ukrayna: Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Ukrayna: Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna: Vatandaşlarımızı bu hafta içerisinde tahliye edeceğiz

Ukrayna, korona virüsü salgını nedeniyle Çin’de bulunan vatandaşlarını bu hafta içerisinde tahliye edeceğini duyurdu.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde büyük korkuya neden olan korona virüsü salgını nedeniyle ülkelerin vatandaşlarını Çin’den tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Ukrayna hükümeti Çin’de bulunan vatandaşlarını bu hafta içerisinde tahliye edeceklerini duyurdu.

Ukrayna Genel Sağlık Merkezi Başkanı İgor Kuzin yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığında yapılan toplantıda, tahliyelerin bu hafta içerisinde yapılması konusunda karar çıktı. Hangi hava yolu şirketinin tahliyeyi üstleneceği henüz kesinlik kazanmadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Çin’deki Ukrayna Büyükelçiliğimiz ile görüşmeler devam ediyor. Ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşlar belirleniyor. Bu hafta bitmeden tahliye gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle