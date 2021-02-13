Ukrayna uzaya uydu için Elon Musk ile temasta

Uruskiy, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, Dnipro şehrindeki uydu çalışmalarını şahsen ziyaret edip incelemelerde bulunduğunu aktardı. Uydunun neredeyse hazır olduğunu ve son analizlerden geçmesi gerektiğini söyleyen Uruskiy, uyduyu aralıkta göndermek için SpaceX firmasıyla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Uruskiy, konunun önemine dikkati çekerek ülkesinin en son

10 sene önce uydu gönderdiğini hatırlattı.