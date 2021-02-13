Ukrayna uzaya uydu için Elon Musk ile temasta
Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstriler Bakanı Oleg Uruskiy, geçen aralık ayında uzaya Ukrayna üretimi uydu göndermek için Elon Musk’ın firması SpaceX ile görüştüklerini belirtti.
Uruskiy, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, Dnipro şehrindeki uydu çalışmalarını şahsen ziyaret edip incelemelerde bulunduğunu aktardı. Uydunun neredeyse hazır olduğunu ve son analizlerden geçmesi gerektiğini söyleyen Uruskiy, uyduyu aralıkta göndermek için SpaceX firmasıyla görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Uruskiy, konunun önemine dikkati çekerek ülkesinin en son
10 sene önce uydu gönderdiğini hatırlattı.
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