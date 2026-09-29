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Ukrayna trenleri Rusya Kiev’i vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#Kiev
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 07:00

Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye “Rusya’daki petrol tesislerini daha fazla hedef almayın. Enerji krizini tırmandırmayın” ricası üzerine Kiev yönetimi, Rus demiryollarını vurmaya başladı. Üç Rus tren istasyonunun vurulduğu saldırıların ardından dün de Ruslar Ukrayna’yı hedef aldı. Kiev’de şehir merkezinde bulunan ünlü Ulusal Bilimler Akademisi hava saldırısıyla sarsıldı. Dronlarla yapılan Rus saldırısında tarihi yapı alevler içinde kalırken saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

‘TEK KALE MAÇ OYNAMIYORUZ’

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya’nın cezasız kalmayacağını vurgularken “Üzerimize yürümeye devam eden ve savaşı bitirmeyi düşünmeyen Rusya ile bundan böyle tek kale maç oynamıyoruz. Sadece onlar istedikleri zaman bizi öldüremeyecek. Rusya’nın can damarlarına saldırarak savaşı evlerine taşımakta kararlıyız” açıklamasını yaptı.       

 

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#Ukrayna#Rusya#Kiev

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