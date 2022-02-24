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Ukrayna teyakkuzda

#Ukrayna#Rusya#Putin
Ukrayna teyakkuzda

Tüm dünya Ukrayna’nın doğusunda yaşanan krize odaklanmış durumda. Putin’den “Ülkemizin çıkarlarını müzakere etmeyiz” açıklaması gelirken Ukrayna’da kısmi seferberliğin ardından OHAL ilan edildi. Ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Lugansk’ın liderleri Moskova’dan “Ukrayna ordusunun saldırganlığına karşı yardım” istedi.

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Rusya’nın Donetsk ve Lugansk ayrılıkçı bölgelerini tanıması ve barış gücü adı altında birliklerini bölgeye sevk etmesinin ardından Batı ülkeleri ardı ardına yaptırımlar açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin “taviz vermeyeceklerini” söyledi. Putin, Anavatan Savunucuları Günü dolayısıyla Kremlin tarafından yayınlanan video mesajda, “Ülkemiz en karmaşık sorunların diplomatik çözümü için her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa açık. Rusya’nın çıkarları ve vatandaşlarının güvenliği müzakere edilemez” sözleriyle geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

Ukrayna teyakkuzda

AYRILIKÇI LİDERLERDEN TALEP

Son olarak Putin’in bağımsız cumhuriyetler olarak tanıdığı Donetsk ve Lugansk’ın liderleri, Rus liderden “Donbas’ta sivil kayıpları ve insani bir felaketi önlemek için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarını geri püskürtmeye yardımcı olma” talebinde bulundu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, liderlerin yazılı taleplerinin Moskova’ya ulaştığını doğruladı. Bu çağrının Rus ordusunun olası müdahalesine zemin hazırlayacağı yorumları yapılıyor.

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Ukrayna teyakkuzda

KISMİ SEFERBERLİK

Rusya cephesinde yumuşama sinyali görülmezken, Ukrayna’da kısmi seferberlik ilan edildi. Video mesajla Ukraynalılara seslenen Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yedek askeri personelin göreve çağrılmasını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi. Genel seferberlik için şu aşamada gereklilik olmadığını belirten Zelenski, yedek askeri personelin eğitimi için en kısa sürede kampların kurulacağını belirtti. Ukrayna Kara Kuvvetleri, 18 ile 60 yaş arası yedek askerlerin göreve çağrılacağını bildirdi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Ukrayna parlamentosu dün doğudaki ayrılıkçı bölge hariç ülke çapında olağanüstü hal ilan etti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov OHAL’in başlangıçta 30 gün süreyle uygulanacağını ve gerekli görüldüğü takdirde uzatılacağını açıkladı. Rusya’nın temel amacının “Ukrayna’yı içeriden istikrarsızlaştırmak” ve böylece hedeflerine ulaşmak olduğunu söyleyen Danilov, OHAL’in kamu düzenini sağlamak ve bunun önüne geçmek için alındığını açıkladı. Ukrayna ayrıca Rusya’daki vatandaşlarına bu ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısı yaptı.

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BİR GÜNDE 2 BİN İHLAL

AGİT gözlemcileri raporuna göre Ukrayna’nın Donbas bölgesinde dün itibariyle son 24 saatte ateşkes 1927 defa ihlal edildi. Ukrayna ordusu mevzilerine ateşin Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından mı, yoksa Rus birliklerince mi açıldığı ise tespit edilemiyor. Ukrayna tarafı 1 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını duyurdu. Cephe hattında uzaktan açılan ateş şeklinde mesafeli çatışmalar yaşanıyor.

Ukrayna teyakkuzda

PENTAGON: RUS ASKERLERİ SALDIRI POZİSYONUNDA

AMERİKAN basınına son istihbarat raporları hakkında konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkili, Belarus’ta ve Ukrayna çevresindeki Rus kuvvetlerinin “saldırı için hazır pozisyona geçtiğini” söyledi. Askerlerin Ukrayna sınırını geçip geçmediği hakkında bilgi vermeyen yetkili, “Kuvvetlerin yaklaşık yüzde 80’inin ileri konum olarak kabul ettiğimiz pozisyonda olduğunu ve her an girmeye hazır olduğunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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