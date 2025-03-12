Ukrayna tamam ‘top Rusya’da’

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ABD yönetimi Ukrayna savaşını bitirmek üzere çatışmanın taraflarıyla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Dün ABD ve Ukrayna heyetleri Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya gelirken, görüşmeler olumlu sonuç verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna’nın 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurarak, “Ukrayna, ateşkes sürecine girerek çatışmayı kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde sonra erdirmek için müzakerelere başlamayı kabul etti. Top artık Rusya’da. Evet diyeceklerini umuyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Rubio, ABD’nin, Kiev’e yönelik istihbarat kısıtlamasını derhal kaldıracağını ve Ukrayna’ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağını duyurdu.

TRUMP’A TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’yı 30 günlük ateşkes teklifini kabul etmeye “ikna etmesi” gerektiğini belirterek, “Ateşkes sadece hava ve denizde değil, tüm cephe hattını kapsıyor. Savaşın durması ya da devam etmesi için sıra Rusya’da. Başkan Trump’a teşekkür ederim” değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da, daha önce Oval Ofis’te tartışma yaşadığı Zelenski’yi yeniden Beyaz Saray’a davet edeceğini duyururken, Putin’le de görüşeceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Rusya, önümüzdeki günlerde ABD ile görüşmeyi reddetmiyor” denildi.

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‘BARIŞ İSTİYORUZ’

Kritik görüşmelerde Ukrayna tarafını Zelenski’nin kıdemli danışmanı Andrey Yermak, Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga ve Savunma Bakanı Rustam Umerov temsil etti. Yermak masaya otururken barışı arzuladıklarını dile getirerek, “Trump yönetimi Rus tarafını ikna edebilirse ilk aşamada havada ve denizde ateşkese gidilmesi yönünde olumlu bir adım atılmış olacak. Barış görüşmeleri için zemin hazırlanmış olacak” dedi.

WITKOFF GÖRÜŞECEK

ABD-Ukrayna temaslarının yaşandığı sırada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın görüş belirtmesi için şu anda hiçbir neden bulunmadığını belirterek, “ABD yönetimi son dönemde pozitif adımlar atmasına rağmen süreç bizim pembe gözlük takmamızı gerektirmiyor. Bizim için Ukrayna’nın sahada atacağı pratik adımlar önemli. Rusya cephede zaten belirlediği hedefe ilerliyor” dedi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff’un da bu hafta Moskova’da Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceği iddia edildi.