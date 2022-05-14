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Ukrayna tahliye için Türkiye’den yardım istedi

#Ukrayna#Türkiye#Azovstal
Ukrayna tahliye için Türkiye’den yardım istedi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus kuşatması altındaki Azovstal Demir Çelik Fabrikası’nda bulunan askerlerin kurtarılması için Türkiye’nin arabulucu olacağını söyledi.

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Ukrayna’nın Mültecilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, “Türkiye, demir çelik fabrikasında bulunmaya devam eden bine yakın askerimiz için Rus tarafıyla arabulucu olmayı kabul etti. Ukrayna, fabrikada sadece yaralı askerler değil, tüm ordu personelinin sağ salim tahliye edilmesi için çabalıyor. Türkiye’nin arabuluculuğunda Rus tarafıyla Azovstal’daki askerlerimiz karşılığında elimizdeki esir Rus askerleri takas etmeye hazırız. Moskova ile anlaşma yapmaya hazırız” dedi.

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RUSYA: TESLİM OLSUNLAR

Rus kuvvetlerinin yerle bir ettiği Mariupol şehrinde Azovstal fabrikasına sığınan sivil halkın kurtarılması için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Uluslararası Kızıl Haç örgütü geçtiğimiz hafta insani koridor açılmasını sağlamıştı. 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen tahliyede 400 sivilin hayatı kurtarılmıştı. Fabrikada kalan Ukrayna askerleri konusunda taviz vermeyeceğini ilan eden Kremlin, “Siviller dışında fabrikada mevzilenen Ukrayna askerlerinin oradan sağ çıkmalarının tek yolu var. Silahlarını bırakarak bize teslim olmaları gerek” açıklaması yapılmıştı. 

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#Ukrayna#Türkiye#Azovstal

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