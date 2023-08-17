Ukrayna tahıla çıkış arıyor: Rus ablukasını Çin gemisiyle delme harekâtı

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Rusya’nın Ukrayna savaşı gölgesinde Karadeniz’i neredeyse tamamen bloke etmesine dünyada tepkiler artarken Ukrayna yönetimi Rus deniz ablukasını Çin’e ait Hong Kong bandıralı ticari gemiyle delme girişimi başlattı. Savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden bu yana Ukrayna’nın Odessa Limanı’nda mahsur kalan Joseph Schulte konteyner gemisi dün sabah saatlerinde limandan ayrılarak İstanbul Boğazı istikâmetinde yola çıktı. Geminin kazasız belasız Rus denetim bölgesinden geçmesi halinde Ukrayna limanlarında bekleyen 60 ticari gemi için de yol açılmış olacak.

‘KORSANLIK SAYILIR’

Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksander Kubrakov, Odessa’dan yola çıkan geminin 30 bin ton yük taşıdığını açıkladı. Kubrakov, “Rusya’nın uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarını nasıl riayet ettiği sınanacak. 23 Şubat 2022 tarihinden beri Odessa Limanı’nda beklemek zorunda kalan Joseph Schulte konteyner gemisi bizim Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile temas halinde belirlediğimiz Ukrayna insani koridoru üzerinden gerçekleşecek. Herhangi bir müdahale korsanlık sayılarak mahkemelere taşınacak” dedi.

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KALKAN İLK GEMİ

Dün sabah yola çıkan ticari gemi Rusya’nın 17 Temmuz tarihinde Türkiye’nin de garantör olduğu tahıl anlaşmasından çıkmasından bu yana bir ilk olacak. Geminin Rus engellemesiyle karşılaşmadan kazasız belasız İstanbul Boğazı’na ulaşması ileride alternatif tahıl taşımacılığı için de emsal teşkil edebilir. Bundan dört gün önce Gebze Limanı’ndan yola çıkarak Ukrayna’nın İzmail limanına gitmekte olan Palau bandıralı kuru yük gemisi Türkiye karasuları yakınlarında Rus devriye gemisi tarafından durdurularak arama yapılmıştı.

TUNA LİMANI’NA SALDIRI

Ukrayna’nın tahıl satışını engellemeye çalışan Rusya önceki gece Ukrayna’nın Tuna Nehri’ndeki İzmail ile Reni limanlarını yeniden vurdu. İki limana saldırının “Şehit” tipi 16 kamikaze dronla yapıldığını duyuran Odessa bölgesi OHAL valisi Oleg Kiper, İzmail Limanı’nda birkaç tahıl silosuyla gemilere yükleme bandının isabet alarak kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Rusya’nın Tuna Nehri üzerindeki limanlara bir önceki büyük saldırısı tahıl anlaşmasından çıkıştan birkaç gün sonra 23 Temmuz tarihinde düzenlenmişti. Bu saldırıda vurulan Reni Limanı’nda birkaç silo yıkılmış, 30 bin ton buğday kullanılamaz hale gelmişti.

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WSJ: ABD TAHILI TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYOR

Rusya’nın Ukrayna limanlarından bir ton tahılın dahi piyasalara çıkmaması için yoğun çaba sarf ettiği sırada Amerikan Wall Street Journal gazetesi ABD yönetiminin Türkiye ve Ukrayna hükümetleriyle yoğun temasa geçerek Rusya’nın içinde olmadığı yeni bir tahıl anlaşması üzerinde çalışıldığı iddiasını ortaya attı. Haberde genelde Tuna Nehri üzerindeki limanlar kullanılarak Ukrayna’dan ayda 4 milyon ton tahılın çıkarılması planlandığı belirtildi. Buna göre çoğunlukla Tuna üzerinden Romanya’ya ulaştırılacak tahıl, buradan diğer ülkelere ihraç edilecek. Rusya, geçen yıl BM, Türkiye ve Ukrayna ile yapılan tahıl koridoru anlaşmasını, sözleşmenin kendisiyle ilgili şartları yerine getirilmediği gerekçesiyle 17 Temmuz’da askıya almıştı.