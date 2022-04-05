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Ukrayna Savunma Bakanlığı: “Rus ordusuna ait bin 969 tank imha edildi”

#Ukrayna#RUSYA#Tank
Ukrayna Savunma Bakanlığı: “Rus ordusuna ait bin 969 tank imha edildi”

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırılarda Rus ordusunun ağır kayıplar verdiği belirtilerek, “Rus ordusuna ait bin 969 tank ve zırhlı araç imha edildi” denildi.

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Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da kayıplar açıklanmaya devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek, “Rus ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 398 insansız hava aracı, 226 uçaksavar füze sistemi, bin 969 tank ve diğer zırhlı araçlar, 214 çoklu roket sistemi, 852 top atış sistemi, bin 873 özel araç imha edildi” denildi.

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#Ukrayna#RUSYA#Tank

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