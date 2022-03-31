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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov'dan Erdoğan'a büyük övgü: Misafiri olmak onurdu

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna Savunma Bakanı#Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikovdan Erdoğana büyük övgü: Misafiri olmak onurdu

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için geldiği İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafiri olmaktan büyük gurur duyduğunu açıkladı.

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Rusya-Ukrayna arasında 28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapılan müzakerelerin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov açıklamalarda bulundu.

Reznikov, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler için geldiği İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafiri olmaktan büyük gurur duyduğunu açıkladı. Reznikov, “Bugün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafiri olmaktan onur duydum. Görüşmede Ukrayna’ya verdikleri politik ve diplomatik destekten dolayı minnettarlığımı ilettim.

Cumhurbaşkanı’nı sivil Ukrayna halkına karşı Rusya’nın işlediği savaş suçları ve altyapı hasarları konusunda bilgilendirdim. Mariupol’den öncelikle yaralıların tahliyesini ve insani yardım konularını da ayrıca ele aldık. En içten duygularımla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve tüm Türk halkına devletimize ve canını kurtararak vatanını bırakmak zorunda kalıp Rusya’nın Ukrayna karşısında başlattığı savaştan kaçıp Türkiye’ye gelmek zorunda kalan insanlarımıza yapılan yardımlardan dolayı minnettarım” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna Savunma Bakanı#Aleksey Reznikov

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