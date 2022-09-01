Ukrayna savaşının yeni merkez üssü... 'Kırım'ın anahtarı' için zamana karşı yarış

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş can almaya devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Bu gelişmenin ardından çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken savaş pazartesi günü itibari ile yeni bir aşamaya geçti.

Mykolaiv Oblastı'nda cepheye yakın bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.. (Fotoğraf:AFP)

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Ukrayna birlikleri Herson yönüne doğru karşı saldırıya başladı. İki taraftan çelişkili açıklamalar gelirken bölgedeki son durumu CNN International dünyaya duyurdu.

İsmi açıklanmayan bir askeri kaynak CNN International'a verdiği demeçte, Ukrayna kuvvetlerinin Herson şehrinin yaklaşık 23 kilometre güneybatısındaki Pravdyne, Nova Dmytrivka ve Tomyna Balka'yı ele geçirdiğini belirtti.

Aynı kaynak Ukrayna güçlerinin Herson şehrinin güneyinde ilerleyişini sürdürdüğünü öne sürdü.

Al Jazeera'ya konuşan Yunanistan'ın Herson'daki fahri konsolosu Pantelis Boubouras bölgedeki çatışma ile ilgili '1.000 Ukraynalı ve 1.500 Rus'un öldürüldüğünü duyrdum' dedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Herson bölgesinde Kryvyi Rih'i geri alma girişimi sırasında 1200 Ukraynalı askerin öldüğünü açıkladı ve herhangi bir toprak kaybı yaşanmadığını iddia etti.

HERSON'DAN SONRA HEDEF KIRIM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü verdi.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

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Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

Mykolaiv'da Rus füze saldırısında yaralanan bir Ukraynalı kadın enkazın arasında... (Fotoğraf: AFP)

ZELENSKİ'DEN RUS ASKERLERİNE ÇAĞRI

Zelenski, Ukrayna birliklerinin Rus ordusunu sınıra kadar takip edeceğini belirtmiş ve Rus askerlerinin hangi şartta hayatta kalacaklarını açıklamıştı.

Rus askerlerine seslenen Zelenski, 'Hayatta kalmak istiyorlarsa kaçma zamanları geldi' demiş ve teslim olun çağrısını yinelemişti.

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMIYOR

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.