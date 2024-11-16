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Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü: G7 liderlerinden Kiev'e destek mesajı

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#Ukrayna#Rusya#G7
Ukrayna Savaşının 1000. günü: G7 liderlerinden Kieve destek mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 16:10

G7 ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e olan "kalıcı desteklerini" yinelediklerini belirtti. Yayınlanan bildiride "G7, yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve diğer etkili önlemler yoluyla Rusya'ya ağır bedeller yükleme taahhüdünü teyit ediyor." ifadeleri yer aldı.

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ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin girişimiyle Kiev'e destek bildirisini kabul etti.

G7 Dönem Başkanı İtalya tarafından paylaşılan ortak bildiride, Ukrayna'ya "kalıcı destek" vurgusu yapılırken "G7 liderleri olarak, Ukrayna'ya olan kararlı desteğimizi gerektiği sürece devam ettireceğimizi teyit ediyoruz. Ukrayna'nın egemenlik, özgürlük, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve yeniden inşası için verdiği mücadeleye katkıda bulunarak dayanışma içindeyiz. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlığının dünyadaki savunmasız insanlar üzerindeki etkisini de kabul ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"1000 günlük savaştan sonra, Ukrayna halkının katlandığı büyük acıyı kabul ediyoruz. Bu zorluklara rağmen Ukraynalılar topraklarını, kültürlerini ve insanlarını savunmada eşsiz bir dayanıklılık ve kararlılık gösterdi. Rusya, adil ve kalıcı barışın önündeki tek engel olmaya devam ediyor. G7, yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve diğer etkili önlemler yoluyla Rusya'ya ağır bedeller yükleme taahhüdünü teyit ediyor. Ukrayna ile birlik içindeyiz."

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Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya savaş açmıştı.

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#Ukrayna#Rusya#G7

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