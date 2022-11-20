Ukrayna savaşında son durum: Zelenski'nin sağ kolu Batı'nın 'tuhaf' mesajını açıkladı

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Dünyanın gözü kulağın aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Harkov'dan çekilerek ağır bir yara alan Rusya hava bombardımanı ile Ukrayna'yı soğuk ve karanlığa mahkum etmeye çalışıyor.

Savaş ülkenin dört bir yanında can almaya devam ederken Ukrayna'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batı'yı açık açık eleştirdi.

Ukrayna lideri Zelenski'nin sağ kolu olarak da anılan Podolyak Batı'dan gelen mesajları açıkladı.

Podolyak 'Savaş alanında inisiyatif sahibi olduğunuzda, zaten her şeyi askeri yollarla yapamayacaksınız, müzakere etmeniz gerekiyor gibi teklifler almak biraz tuhaf' dedi.

Bir Ukrayna askeri Donetsk bölgesinde anti tank füzesi ateşliyor... (Fotoğraf: AP)

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Podolyak bunun, topraklarını geri alan ülkenin, kaybeden ülkeye teslim olması gerektiği anlamına geleceğini de sözlerine ekledi.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Podolyak Batı'nın onları barış görüşmelerine ikna etmeye yönelik 'tuhaf' girişimlerini kınadı' başlığı ile okurlarına sundu.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Ukrayna'ya Rusya ile görüşmesi için baskı uyguladığını yazmıştı.

Gazete, ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, ABD'li yetkililerin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığının altını çizmişti

Söz konusu kaynaklara göre, ABD, artan nükleer savaş korkuları arasında Zelenski'ye Putin ile görüşme yasağını kaldırması ve savaşa son vermesi için baskı yapıyor.

KANLI BİLANÇO BELLİ OLDU

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını, 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini açıklamıştı.