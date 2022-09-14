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Ukrayna savaşında son durum: Zelenski'den İzyum'a sürpriz ziyaret

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Rusya
Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiden İzyuma sürpriz ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 15:41

Ukrayna'daki savaşta rüzgar tersine döndü. Ukrayna güçlerinin taarruzları devam ederken Rus güçlerinin çekilmesi devam ediyor. Zelenski, Ukrayna’nın kontrolüne geçen İzyum'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. İşte el değiştiren kentten ilk görüntüler...

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçen İzyum'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Zelenski, bugün Rusya’nın kontrolünden yeniden Ukrayna’nın kontrolüne geçen İzyum'u ziyaret ederek Ukrayna bayrağının göndere çekilme törenine katıldı.

Tören, şehrin merkez meydanında yapıldı ve tören sırasında Ukrayna ulusal marşı çalındı.

Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiden İzyuma sürpriz ziyaret

Tören sonrasında kısa açıklama yapan Zelenski, 'Daha önce, yukarıya baktığımızda hep mavi gökyüzünü aradık. Bugün, yukarıya baktığımızda tek bir şey arıyoruz; Ukrayna bayrağı' dedi.

Rus güçlerinden geri alınan kentte karşılaştığı manzara için Buça'yı anımsatarak 'Görüntü çok şok edici ama benim için şok edici değil' dedi.

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Zelenski İzyum Belediye Başkanı Valery Marchenko ile yerleşimdeki durumla ilgili kısa bir görüşme yaptı.

Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiden İzyuma sürpriz ziyaret

'KİEV'DEN BU YANA EN BÜYÜK YENİLGİ'

Rus ordusunun İzyum kentinden geri çekilmesi, Batı medyasında 'Rus kuvvetlerinin Mart ayında başkent Kiev'den geri çekilmesinin bu yana en büyük yenilgisi' olarak yorumlandı.

Binlerce Rus askerinin geri çekilirken mühimmat ve teçhizatı bıraktığı belirtildi.

RUSYA YENİNDEN KONUŞLANMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rus ordusunun Balakleya ve İzyum'da yeniden konuşlandırıldığını açıklayarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sürekli olarak bilgilendirildiğini söylemişti.

Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiden İzyuma sürpriz ziyaret

Rus ordusunun askeri operasyonlarını sürdürdüğünü belirten Peskov, 'Ukrayna’daki özel askeri operasyon devam ediyor. Söz konusu operasyon en başında belirlenen hedeflere ulaşılana dek sürecek' demişti.

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Peskov, Putin ve Zelenski arasında bir görüşme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine şu cevabı verdi;

'Şu anda böyle bir ihtimal görmüyoruz ve hala böyle bir görüşme için ön koşulların sağlanmamış olduğunu belirtmek istiyoruz'

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Rusya

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