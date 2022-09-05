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Ukrayna savaşında son durum... Zelenski açıkladı: Ruslardan geri alındı!

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya
Ukrayna savaşında son durum... Zelenski açıkladı: Ruslardan geri alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 09:07

6 ayı geride bırakan savaşta roller değişti. Herson yönüne doğru taarruza geçen Ukrayna Rus mevzilerine doğru ilerleyişini sürdürürken Zelenski savaştaki son durumu dünya kamuoyu ile paylaştı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya son birkaç gündür savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin emri ile Herson yönüne doğru başlayan taarruz savaşta rollerin değişmesine neden olmuş durumda.

RUSYA: KANLI BİR BAŞARISIZLIK

Rusya, Ukrayna'nın karşı saldırısının kanlı bir başarısızlık olduğunu söyledi.

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ZELENSKİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenki'den ile bölgedeki son durum ile ilgili beklenen açıklama geldi.

Zelenski karşı saldırı hakkında yeni bilgiler paylaştı. Ukrayna lideri güneyde 2 doğuda bir yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını duyurdu.

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Zelenski Ukrayna kuvvetlerine başarılı operasyonlarından dolayı teşekkür etti.

Zelenskiy geri alınan topraklara düzenlenen harekatla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Donetsk Bölgesi'ndeki 103. kara savunma tugayının 63. taburu askerlerine teşekkür etmek istiyorum. Lysychansk-Siversk yönündeki 54. tugay da iyi ilerleyiş sağladı ve belirli alanlarda yeniden aşama kaydetmeye başladı. 42. motorlu piyade taburundan özellikle bahsetmek istiyorum. Onların kahramanca eylemleri sayesinde ülkemizin güneyindeki iki yerleşim kurtarıldı.'

Ukrayna savaşında son durum... Zelenski açıkladı: Ruslardan geri alındı
Rusya'nın Belgorod bölgesinden Ukrayna hedeflerine füze fırlatılıyor... (Fotoğraf: AP)

Zelenskiy bu açıklamayı yaptığı sırada ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Timoşenko, Ukrayna'nın güneyindeki Herson Bölgesi'ne bağlı Vysokopilya yerleşim yerinde Ukrayna askerlerinin kurtarılan kente bayrak çektiği bir fotoğrafı yayınladı.

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

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Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

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Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMIYOR

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya

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