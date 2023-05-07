Ukrayna savaşında son durum.... Wagner'den 'U' dönüşü! Kiev'den flaş açıklama

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken , Rus paralı asker grubu Wagner'den yeni bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde askerlerini bölgeden çekeceğini açıklayan Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin'in bu sözleri Rusya'da adeta soğuk duş etkisi yaratmıştı.

Wagner şefi, Bakhmut'ta savaşmaya devam etmesi için kendisine silah sözü verildiğini söyledi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Prigozhin, Bakhmut kentine yönelik aylarca sürecek bir saldırıyı sürdürmek için yetecek cephane ve silah sözü verildiğini söyledi.

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Prigozhin'in bu sözleri 'U' dönüşü olarak nitelendirildi.

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Bu açıklama ile Rus cephesindeki çatlak onarılırken Ukrayna'dan da flaş bir açıklama geldi.

Ukrayna, Wagner güçlerinin Bakhmut'tan çekildiğine dair bir işaret olmadığını söyledi.

Ukrayna ayrıca Rus hipersonik füzesini ABD Patriot sistemiyle düşürdüğünü duyurdu. Kinzhal füzesinin Kiev üzerinde düşürüldüğü belirtildi.

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