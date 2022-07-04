Ukrayna savaşında son durum: Ve 'son kale' düştü... Zelenski'den ilk açıklama

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

İki ordu da bölgenin kontrolü için tüm gücünü seferber etmiş durumda. Kanlı çatışmalara sahne olan bölgede flaş bir gelişme yaşandı.

Lysychansk endüstriyel Donbas bölgesinin bir parçası olan Luhansk'ta Ukrayna'nın elindeki son şehirdi.

ŞOYGU AÇIKLADI: ELE GEÇİRDİK

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu yaptığı açıklamada, Moskova güçlerinin Ukrayna'nın stratejik Lysychansk kentini ele geçirdiğini ve Lugansk bölgesinin tamamını kontrol ettiğini söyledi.

UKRAYNA DOĞRULADI: ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDIK

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndayn yapılan açıklamada 'Lysychansk için verilen yoğun çatışmaların ardından, Ukrayna savunma güçleri ellerindeki mevkilerden ve hatlardan çekilmek zorunda kaldı' denildi.

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ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Zelenski'den ilk açıklama geldi. Bir video mesaj yayınlayan Zelenski çekilmeyi doğruladı ve kenti geri alma sözü verdi.

Zelenski Ukrayna güçlerinin 'modern silah tedarikindeki artışla' kente geri döneceğini vaat etti.

Zelenski Rusya'nın ateş gücünü Donbas cephesinde yoğunlaştırdığını, ancak Ukrayna'nın ABD tarafından tedarik edilen HIMARS roketatarları gibi uzun menzilli silahlarla karşılık vereceğini de sözlerine ekledi.

Yoğun çatışmalara sahne olan Lysychansk'ın son hali... (Fotoğraf: AP)

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Ukrayna'da Donetsk ve Luhansk bölgeleri Donbas adlı alanı oluşturuyor. Savaştan önce Rusya lideri Vladimir Putin Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsızlığını tanımıştı.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

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Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...

Rusya'nın "kuklası" durumundaki Luhansk bölgesi lideri, daha şimdiden "ileride yapılacak bir referandumdan" bahsetmeye başladı.

Elbette ki şu an savaşın devam ettiği bir bölgede referandumdan ya da herhangi bir oylamadan bahsetmek bir hayli garip görünüyor.