Ukrayna savaşında son durum: Ve Putin imzayı attı... Zelenski'den tehdit gibi açıklama

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Aylarca Rus saldırılarına direnen Ukrayna güçleri Batı'dan gelen silahların da yardımı ile taarruza geçmiş, Rusya'nın yanıtı ise Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da referandum kararı alarak vermişti.

Referandumdan Rusya'ya bağlanma kararı çıkması üzerine Rusya harekete geçti.

İlk resmi adım Herson ve Zaporijya bölgeleri için geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, gece saatlerinde iki bölgenin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameyi imzaladı.

Bugün Moskova'da yapılacak törenin TSİ 15.00'da başlayacağı açıklandı.

Bugün Rusya'ya bağlanma kararı alan 4 bölge için resmi tören düzenleyecek olan Moskova'ya Ukrayna'dan yanıt geldi.

ZELENSKİ'DEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

Batı referandum ve Rusya'ya bağlanma kararını tanımayacağını açıklarken Ukrayna'dan tehdit gibi bir açıklama geldi.

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Bugün Kızıl Meydan'da düzenlenecek olan seremoni ile ayrılık kararı alan 4 bölge Rusya'ya bağlanacak. Törende Rus lider Putin de konuşacak.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu adıma 'çok sert' bir karşılık verileceğini duyurdu.

BIDEN: ASLA ASLA ASLA TANIMAYACAĞIZ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da toprak ilhakı girişimini ABD’nin 'asla, asla, asla' tanımayacağını söyledi.

İŞTE RUSYA'NIN REFERANDUM PLANI

Öte yandan Moskova merkezli Vedomosti gazetesi referandumun sürdüğü dört bölgenin Kırım ile birlikte Rusya'nın dokuzuncu federal bölgesi haline getirileceğini yazdı.

Gazete söz konusu iddiayı adı açıklanmayan bir Rus senatörü ve Kırım yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdı.

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Batılı devletler ve Kiev tarafından 'sahtekârlık' olarak nitelendi ve sonucun tanınmayacağı ilan edilmiş durumda.

8 YIL ÖNCE AYNISINI KIRIM'DA YAPMIŞTI

Moskova, 2014 yılında işgal ettiği Kırım’da da benzer Referandum düzenlemiş, yüzde 97 ile Rusya’ya katılım lehine çıkan sonuç üzerine bu toprak ilhak edilmişti.

Türkiye dahil birçok ülke halen Kırım’ı Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor.