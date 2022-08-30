Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Zelenski taarruz emrini verdi! Rusya akıbetlerini açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş can almaya devam ediyor.

Savaşta korkulan oldu. Ukrayna birlikleri Herson yönüne doğru karşı saldırıya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusuna işgal edilen toprakların yeniden kazanılması için taarruz emiri verdiğini açıklamıştı. Ukrayna lideri Herson’u, Eylül ayı içinde mutlaka geri alacaklarını da sözlerine eklemişti.

Ukrayna ordusu, işgal altındaki Herson bölgesindeki Rusya'nın ilk savunma hattını kırdığını açıkladı.

UYARI GELMİŞTİ: FELAKET OLUR

Taarruz haberi Ukrayna'nın daha fazla ateş gücüne sahip olmadan başlatacağı bir saldırının ağır kayıplarla sona ereceği uyarısından saatler sonra geldi.

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Franz-Stefan Gady, başarılı ilerlemeler sağlamak için Ukrayna kuvvetlerinin her biri yaklaşık 4 bin kişilik yarım düzine yeni mekanize ve tank tugayına ihtiyaç duyacağını duyurmuştu.

The Telegraph'taki habere göre, bunlar olmadan bir saldırı başlatmak, sürdürülemez kayıplara neden olabilir ve Ukrayna'nın en deneyimli askerini kaybetmesine neden olabilir.

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ZELENSKİ ORDUNUN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü verdi.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Ukrayna topçusu Donetsk'teki Rus mevzilerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AFP)

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, Herson ve Mıkolayiv bölgelerindeki saldırı girişimlerinin başarısız olduğunu duyurarak, bu taarruzlar sırasında Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'Çatışmalar sırasında 26 Ukrayna tankı, 23 piyade savaş aracı, 9 diğer zırhlı savaş aracı imha edildi. Ayrıca 2 Su-25 Saldırı uçağı düşürüldü. Düşmanın insan gücündeki kayıpları 560'tan fazla askeri personele ulaştı" ifadeleri kullanılarak, "Düşmanın saldırı girişimi sefil bir şekilde başarısız oldu.'

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UKRAYNA KAYIPLARINI İLK DEFA AÇIKLADI

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile savaşta ölen asker sayısını dünyaya duyurdu.

Zaluzhny Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana yaklaşık 9 bin Ukraynalı askerin öldürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna daha önce askeri kayıpların OHAL sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını duyurmuştu.

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RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMIYOR

Rusya ise aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

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300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.