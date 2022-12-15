Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Putin
Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 08:15

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde... ABD'nin Patriot adımı sonrası harekete geçen Rusya dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan bir adım attı.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Putin'den flaş bir hamle geldi.

Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Rus lider, ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdi.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'nükleer tehdit' yorumu ile okurlarına sunarken bölgeden gelen görüntüler dünyayı alarma geçirdi.

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde roketin Kaluga bölgesindeki bir siloya kurulduğu anlar yer aldı.

İngiliz basını füzenin menzilinin 12 bin kilometre olduğunu yazdı.

Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda, ise füzenin Hiroşima'yı yok eden Amerikan bombasından 12 kat daha kuvvetli olduğunu bildirdi.

Siloya nakledilerek operasyonel konuma gelen füzenin Rusya'nın 17 Aralık'taki yıllık Stratejik Füze Kuvvetleri Günü için hazırlandığı belirtiliyor.

LAVROV NÜKLEER ŞARTI AÇIKLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti.

Lavrov , Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı.

Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu... Putin emri verdi Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı

Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den de gelmişti.

BATI'YA NÜKLEER GÖZDAĞI

Medvedev, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti.

Haberin Devamı

Medvedev, 'Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir' demişti.

Amerikan CNN televizyonu, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üç kaynağın Ukrayna’ya Patriot yollanacağını teyit ettiğini bildirmişti.

Gözden Kaçmasın

Putin acil emir verdi... ABD hareke geçti İlk defa ateşlendiPutin 'acil emir' verdi... ABD hareke geçti! İlk defa ateşlendi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Afrika futbolunda Fas devrimi | Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor

Afrika futbolunda Fas devrimi | 'Sanki sahada annem ve babam karşı karşıya geliyor!'

#2022 Dünya Kupası
‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık