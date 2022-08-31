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Ukrayna savaşında son durum: Ukrayna'dan flaş Rusya açıklaması... Kayıpları dünyaya duyurdular!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Herson
Ukrayna savaşında son durum: Ukraynadan flaş Rusya açıklaması... Kayıpları dünyaya duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 09:28

6 ayı geride bırakan savaş yeni bir döneme girdi. Ukrayna güneyde karşı saldırılara dün itibari ile başladı. Rus mevzilerine 220'den fazla füze ve topçu ateşi gerçekleştiren Ukrayna Rus kayıplarını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş can almaya devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Bu gelişmenin ardından çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken savaş dün itibari ile yeni bir aşamaya geçti.

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RUS KAYIPLARINI AÇIKLADILAR

Ukrayna birlikleri Herson yönüne doğru karşı saldırıya başladı. Rusya'nın ilk savunma hattını kırdığını açıklayan Ukrayna Rus ordusunun kayıplarını açıkladı.

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Newsweek'te yer alan habere göre, Ukrayna ordusu, güney Ukrayna'daki karşı saldırısının bir parçası olarak füze ve topçu saldırıları başlattığını ve bu saldırılar sonucu yaklaşık 160 Rus askerini öldürdüğünü duyurdu.

Ukrayna'nın Güney Operasyonel Komutanlığı (OCS) sözcüsü Vladyslav Nazarov yaptığı açıklamada saldırılarda 159 Rus askerinin öldürüldüğünü, beş T-72 tankı, üç Msta-B obüs, 5 tanksavar füze sistemi, bir S-300 karadan havaya füze sistemi, bir elektronik harp istasyonu ve radar istasyonunun ise imha edildiği bilgisine yer verdi.

Ukrayna savaşında son durum: Ukraynadan flaş Rusya açıklaması... Kayıpları dünyaya duyurdular
Bir Ukrayna askeri Druzhkivka'da Rus füzeleri ile yıkılan binaların arasında... (Fotoğraf: AP)

ZELENSKİ'DEN RUS ASKERLERİNE ÇAĞRI

Zelenski, Ukrayna birliklerinin Rus ordusunu sınıra kadar takip edeceğini belirtmiş ve Rus askerlerinin hangi şartta hayatta kalacaklarını açıklamıştı.

Rus askerlerine seslenen Zelenski, 'Hayatta kalmak istiyorlarsa kaçma zamanları geldi' demiş ve teslim olun çağrısını yinelemişti.

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HERSON'DAN SONRA HEDEF KIRIM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü verdi.

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Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

Ukrayna savaşında son durum: Ukraynadan flaş Rusya açıklaması... Kayıpları dünyaya duyurdular
Mykolaiv Oblastı'nda cepheye yakın bölgelerden siyah dumanlar yükseliyor.. (Fotoğraf:AP)

RUSYA 2 MART'TAN BERİ GÜNCELLEME YAPMIYOR

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Herson

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