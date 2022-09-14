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Ukrayna savaşında son durum: Ukrayna'dan flaş Melitopol iddiası... Rus birlikleri böyle teslim oldu

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna
Ukrayna savaşında son durum: Ukraynadan flaş Melitopol iddiası... Rus birlikleri böyle teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 10:01

200 günü geride bırakan savaş son sürat devam ederken, Ukrayna'dan flaş bir iddia geldi. Sürgündeki belediye başkanı Ivan Federov sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Melitopol'dan kaçarken görüldüğünü söyledi. Rus askerlerinin teslim olduğu ana ait olduğu öne sürülen görüntüler ise sahadaki Ukrayna askerleri tarafından sosyal medyada yayınlandı. İşte Ukrayna Rusya savaşında son durum...

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rus ordusu savaşın ilk gününde hedefini ülkenin başkenti Kiev olarak belirlemiş, aylarca süren mücadelenin ardından Ukrayna'nın kalbini düşürememişti.

Daha sonra hedefini Donbass olarak belirleyen ve bu bölgede ilerleyişe geçen Rus ordusu bir süredir savunma pozisyonunda.

Zira Ukrayna güçleri haftalardır ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde farklı noktalardan taarruza geçmiş durumda.

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Binlerce kilometre karelik alanı Rus güçlerinden geri aldığını açıklayan Ukrayna'dan yeni bir iddia geldi.

Sürgündeki belediye başkanı Ivan Federov sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Melitopol'dan kaçarken görüldüğünü söyledi.

'HIZLI UKRAYNA SALDIRI ONLARA ŞANS BIRAKMADI'

New York Post'ta yer alan habere göre, Rus birliklerinin Kırım sınırındaki Chonhar'dan geçerken görüldüğünü öne sürdü ve 'Bu bekleniyordu. Hızlı Ukrayna saldırısı onlara şans bırakmadı' dedi.

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Ukrayna savaşında son durum: Ukraynadan flaş Melitopol iddiası... Rus birlikleri böyle teslim oldu
Ukrayna askerleri Izyum'da Rus askeri hastanesi olarak kullanılan kilisenin içinde... (Fotoğraf: AP)

Rus işgali altındaki Herson ve Mariupol şehirleri arasında yer alan Melitopol'un kurtarılması, savaşta kritik bir öneme sahip.

Zira bu kentin geri alınması Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna'daki tedarik ağına ciddi bir darbe indirebilir.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar ise 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesinden 300'den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinden geri alındığını bildirdi.

Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı;

'Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı.'

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RUS ASKERLER BÖYLE TESLİM OLDU

Sahadan gelen yeni görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Harkiv'de çekildiği belirtilen görüntülerde Rus askerlerin Ukrayna birliklerine teslim olduğu anların yer aldığı belirtiliyor.

Görüntülerde teslim olan askerlerin yüz üstü yere yatırıldığı ve arkadan kelepçelendiği görülüyor. 

Ukrayna savaşında son durum: Ukraynadan flaş Melitopol iddiası... Rus birlikleri böyle teslim oldu
Görüntülerde (sağda) askerlerin arkadan kelepçelendiği ve yüz üstü yere yatırıldığı görülüyor... (Fotoğraf: Sosyal medya)

TAARRUZ EMRİNİ ZELENSKI VERDİ

Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti.

Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak.

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HEDEF KIRIM YOLUNU AÇMAK

Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor.

Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

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