Ukrayna savaşında son durum... Rusya'dan peş peşe itiraf gibi açıklamalar

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirdi.

Ancak görünen o ki Rusya burada da istediği hedeflere ulaşamadı. Zira haftalardır Donbas'a saldıran Rusya henüz dikkat çeken bir kazanım elde edebilmiş değil.

Rusya'dan gelen açıklamalar Rusya'nın içerisinde bulunduğu bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Emekli Rus Albay Mihail Khodaryonok'un açıklamaları ülkenin içinde bulunduğu askeri çıkmazı gözler önüne serdi.

Fox News'te yer alan habere göre, askeri seferberliğin faydalarını tartışmaya açan Khodaryonok'un sözleri kısa sürede gündem oldu.

'Bu gece yeni gemiler inşa etmeye karar versek bunlar ne zaman kullanıma girebilecek? İki yıl içinde. Peki ya tanklar için ne kadar bekleyeceğiz? En az 90 gün' diyen Emekli Rus general kayıp silahların yerine yenilerinin konulmasının oldukça uzun bir süreç olduğunun altını çizdi.

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'SEFERBERLİK BU SORUNLARI ÇÖZMEZ'

'Geçmişin silahlarıyla donanmış insanları, küresel standart NATO silahlarına karşı savaşmaları için 21. yüzyılın savaşına göndermek, yapılacak doğru şey olmaz' diyen Khodaryonok sözlerine şöyle devam etti;

'Tabii ki personel, silah ve teçhizat olarak kayıpları telafi etmemiz gerekiyor ama bu modern, gelişmiş teçhizat üreten sanayi kuruluşları aracılığıyla yapılmalı. Seferberlik bu sorunları çözmez.'

ÜNLÜ SAVAŞ MUHABİRİ AÇIKLADI: PÜSKÜRTEMİYORUZ

'Putin'in propagandacı savaş muhabiri' olarak anılan Rus gazetecinin sözleri de Moskova'nın Donbas'ta istediği ilerlemeyi bir türlü gerçekleştiremediğini gözler önüne seriyor.

Russia-1 TV muhabiri Aleksandr Sladkov, Ukrayna ve Rus birliklerinin bölgede göğüs göğüse çarpıştıklarını belirtti ve bir de itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

Rus birliklerinin 'Ukrayna kuvvetlerini püskürtemediğini' belirten Sladkov'un açıklamaları ülke gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.

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Rus muhabir ayrıca Donbas'ta Rus ordusunun başarısız olduğunu söyleyip komutanları suçladı. İngiliz Daily Mail gazetesi Sladkov'un önceki yayınlarının aksine son videosunda tonunun değiştiğine dikkat çekti.

RUSYA KAYIPLARINI HALA AÇIKLAMIYOR

Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

EN AZ 317 SUBAY ÖLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı. Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

SOVYETLERİ YIKIMA GÖTÜRMÜŞTÜ

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise yıkıcı olmuştu.

Çekilmeden kısa bir süre sonra ise Sovyetler Birliği dağılmış, bu aralarında Ukrayna'nın da bulunduğu 15 ülkenin doğmasına neden olmuştu.