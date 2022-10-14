Ukrayna savaşında son durum... Rusya'dan flaş uyarı: Çocuklarınız ile birlikte hemen terk edin

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna ordusunun taarruzuna sahne oluyor.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Ukrayna birlikleri sahada ilerlemeye devam ederken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haberde Moskova tarafından atanan yetkili Vladimir Saldo'nun sivilleri 'çocuklarla birlikte bölgeden ayrılmaya' çağırdığı bilgesine yer verildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Khusnullin ise Perşembe günü yaptığı açıklamada, 'Hükümet bölge sakinlerinin ayrılması için yardım düzenleme kararı aldı' dedi.

Açıklamalar Ukrayna'nın bölgede 5 köyü Rus kuvvetlerinden geri aldığını açıklamasının ardından geldi.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Tahliye çağrıları, Rusya'nın 'ilhak edilmiş topraklar' üzerindeki kontrolünün zayıfladığının bir işareti' yorumu ile okurlarına duyurdu.

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Herson Ukrayna'nın güneyinde, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunuyor...

Rus TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Herson'dan ayrılan ilk sivillerin bugün Rusya'nın güney bölgesi Rostov'a varacak.

Rusya, geçtiğimiz haftalarda Ukrayna'da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklamıştı.

Referandum'dan 'evet' kararı çıkması üzerine Putin Mosvova'da düzenlediği tören ile bu bölgeleri Rusya'nın bir parçası olarak kabul etmişti.

Ancak Ukrayna'da askeri anlamda zorlanan Rusya, yine geçen hafta bu nedenle seferberlik ilan etmişti.

Ukrayna lideri Zelenski ise Kırım da dahil Rusya'nın ilhak ettiği tüm bölgeleri geri alana kadar savaşacaklarını söylüyor.