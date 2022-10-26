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Ukrayna savaşında son durum: Rusya sır gibi saklıyordu... Gizli birlik ifşa oldu!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna savaşında son durum: Rusya sır gibi saklıyordu... Gizli birlik ifşa oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 08:05

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat Rusya'nın gizli birliğini ifşa etti. İşte Rusya'nın Ukrayna saldırılarının arkasındaki isimler...

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde devam ediyor.

Ukrayna'nın taarruzu devam ederken, Rusya Kiev güçlerinin saldırısına hava saldırıları ile cevap veriyor.

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Sivil hedefler ve ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı bu saldırıların arkasındaki birim deşifre edildi.

KİMLİKLERİ İFŞA OLDU

İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat Rusya'nın gizli birliğini ifşa etti.

İngiliz medyasının araştırma kuruluşunun raporundan derlediği haberlere göre, Yarbay Igor Bagnyuk komutasındaki birlik bu saldırıların arkasında.

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Bagnyuk ve emrindeki askerler elektrik santrallerini ve şehirleri vuran ve onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıları düzenlemekle suçlanıyor.

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Bellingcat, Rus karaborsasında elde edilen telefon kayıtları da dahil olmak üzere elde ettiği veriler ile bu birliğin yapısını deşifre ettiğini belirtiyor.

İŞTE EMİR KOMUTA ŞEMASI

Bu bilgiler ışığında emir komuta şeması da belirlendi. En tepede Tümgeneral Baranov yer alırken, ardından Albay Kapshuk, Yarbay Bagnyuk ve onun ardından da Yarbay Anton Timoshinov yer alıyor.

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Ekibin geri kalanının çoğunun 20'li yaşların sonunda olduğu ve ekibin 27 kişiden oluştuğu belirtiliyor.

Rusya'nın sır gibi sakladığı birlikte yer alan her kişinin belirli bir tür füze programlayan üç gruba ayrıldığına inanılıyor.

Bellingcat'ın raporuna göre, Bagnyuk'un Suriye'de görev yaptığına inanılıyor ve kanıtlar, o ülkedeki füze saldırılarını da koordine ettiğini gösteriyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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