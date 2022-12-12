Ukrayna savaşında son durum... Rusya kâbusa uyandı! Ukraynalı vali açıkladı: Vurduk!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Wagner Grubu Ukrayna’daki savaş için çok sayıda paralı asker göndermişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Rusya sahadaki kayıplarını Ukrayna'ya füze ve hava saldırıları düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor.

Rusya'nın bu hamlesine füze ve drone saldırıları ile yanıt veren Ukrayna sabah saatlerinde bir operasyona daha imza attı.

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın Ukraynalı valisi Serhiy Haidai, Rus paralı asker şirketi Wagner'in üs olarak kullandığı bir otelin Ukrayna güçlerince vurulduğunu iddia etti.

Rus işgali nedeniyle sürgünde olan Haidai, Kadiivka kentindeki otelde, Wagner gurubunun "çok sayıda kayıp verdiğini" de savundu.

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Wagner, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen Yevgeny Prigozhin tarafından kuruldu. Bu grup sıklıkla savaş suçları ve insan hakları ihlalleri ile suçlanıyor.

GÜNEY KENTLERİ YENİDEN RUS SALDIRISI ALTINDA

Öte yandan Ukrayna'da çatışmalar haftasonu güney kentlerinde arttı. Ukrayna’nın güney bölgeleri, Rusya’nın insansız hava araçları (İHA) ile Odesa’yı hedef alması ve ardından Kiev yönetiminin de Melitopol’e yönelik saldırısıyla birlikte yeniden çatışmaların adresi oldu.

Ukrayna ordusu Cumartesi günü Odesa'da 10 Rus İHA’sını düşürdüğünü ancak beş İHA’nın ise enerji tesislerini hedef aldığını, bunun sonucunda da yaklaşık 1,5 milyon insanın elektriksiz kaldığını söyledi.

Melitopol şehrinin sürgün edilen Ukraynalı belediye başkanı ise, Rus kontrolündeki şehre yönelik bir saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Kentte büyük bir yangının olduğuna dair bazı görüntüler de Rus yetkililer tarafından servis edildi.

Ukraynalı yetkililer ise Odesa’da İran yapımı İHA’larla önemli altyapı tesislerinin vurulduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, “Odesa bölgesindeki durum oldukça zor” dedi.

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Moskova yönetimi Ekim ayından bu yana füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna’nın enerji altyapılarını vuruyor.

ZELENSKİ, BIDEN VE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, haftasonunda ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptı.

Biden, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmenin Washington tarafından önceliklendirildiğini belirtti.

Erdoğan ise görüşmede, tahıl koridorunun farklı gıda ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilebileceğini belirtti.

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