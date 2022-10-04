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Ukrayna savaşında son durum: Rusya ilhak etmişti... Kiev güçleri Rus hatlarını kırdı!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Putin
Ukrayna savaşında son durum: Rusya ilhak etmişti... Kiev güçleri Rus hatlarını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 09:17

Ukrayna Rusya'nın ilhak kararına savaş alanında yanıt verdi. Kiev güçleri, Rus işgali altındaki Herson kentinin kuzeydoğusunda Dinyeper Nehri çevresindeki Rus mevzilerini aştı. İşte Ukrayna savaşında son durum...

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak etmesine Ukrayna'dan yanıt geldi. Taarruza devam eden Ukrayna güçleri Rus mevzilerini kırdı.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi 'Ukrayna birlikleri Herson yakınlarında 'Rus hatlarını kırarak' doğuda ilerlemeye devam ediyor' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde 'Putin geçen hafta ilhak ettiği dört bölgeden üçünde toprak kaybediyor' denildi.

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RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna ordusunun ilerleyişi bölgedeki Rus askeri yetkililerce de doğrulandı ve 'Ukrayna ordusuna çok yoğun savunma ateşi açıyoruz' denildi.

Herson'da Rusların atadığı bölgesel lider Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun yaklaşık 30 km ilerleyerek, Dudchany kenti yakınlarına geldiklerini belirtti.

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Ukrayna savaşında son durum: Rusya ilhak etmişti... Kiev güçleri Rus hatlarını kırdı

Rus Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov da Ukrayna'nın bölgede tank sayısı olarak üstün olduğunu ekledi.

ZELENSKİ DOĞRULADI: SAVAŞ SÜRÜYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski 'Birkaç bölgede kurtardığımız yerler oldu, birçok yerde şiddetli savaş sürüyor' açıklamasını yaptı. Ancak Zelenski bu bölgelerin isimlerini açıklamadı.

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Herson'un kuzeybatısında, Ruslar için hayati önemdeki Antonivski Köprüsü'nün de Ukrayna ordusunca büyük oranda yıkıldığı belirtiliyor.

UKRAYNA LUHANSK'TA DA İLERLİYOR

Doğuda da Rusya işgali altındaki Luhansk'ta bazı bölgelerde Ukrayna askerlerinin ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Bölgeden gelen haberler Ukrayna ordusunun Kremenna ve Svatove kentlerine doğru ilerlediğini gösteriyor.

Cumartesi günü de Ukrayna ordusu Lyman kentini kuşatmış, ardından Rusya askerlerini buradan çektiğini açıklamıştı. Luhansk sınırında bulunan Lyman, Rusların bölgedeki lojistik merkezleriydi.

Ukrayna savaşında son durum: Rusya ilhak etmişti... Kiev güçleri Rus hatlarını kırdı
Herson Ukrayna'nın güneyinde, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ın kuzeyinde bulunuyor...

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Rusya, geçen hafta Ukrayna'da işgal ettiği Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak ettiğini açıklamıştı.

Ancak Ukrayna'da askeri anlamda zorlanan Rusya, yine geçen hafta bu nedenle seferberlik ilan etmişti.

Ukrayna lideri Zelenski ise Kırım da dahil Rusya'nın ilhak ettiği tüm bölgeleri geri alana kadar savaşacaklarını söylüyor.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Putin

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