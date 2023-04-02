Ukrayna savaşında son durum... Rusya bu sözlerle çalkalanıyor: Aptallar!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber etmiş durumda.

Bakhmut için savaş sürerken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakında ve Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmada kilit rol oynayan Rus komutan Igor Girkin'in sözleri gündeme adeta bomba gibi düştü.

Newsweek'te yer alan habere göre, Girkin Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve Rus askeri komutasını hedef aldı.

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Girkin, Şoygu'nun Rus birlikleri için mühimmat sayısını artırma sözüne adeta ateş püskürttü.

Şoygu ve diğer askeri liderler için 'aptallar' diyen Girkin bu kişilerin ne dediklerini bilmediklerini de sözlerine ekledi.

Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Girkin, Şoygu'nun duyurusunun Rus kuvvetlerine önemli ölçüde yardım edecek kadar ileri gitmediğini yazdı ve bu artışa rağmen cephedeki askerlerin yeterli mühimmata sahip olmadığını öne sürdü.

Paylaşımında, Rus yetkililerin savaşın 'şimdilik' plana göre gittiğine dair açıklamalarını Rus halkının 'yutmaya' devam edeceğini belirten Girkin sonunda, Rus seçmenlerinin yetkililerin ilerleme iddialarına rağmen savaşın neden devam ettiğini sorgulamaya başlayacağının altını çizdi.

Girkin'in seçmenler ile ilgili iddiası 'Putin'e uyarı' şeklinde yorumlandı. Girkin daha önce Rus silahlı kuvvetlerinin elindeki personelle idare edemeyeceğinin altını çizmiş ve şu değerlendirmede bulunmuştu;



'Bu nedenle cumhurbaşkanımız özel askeri harekatı yönetmekten tamamen çekildi ve görevi ordusunu kötü hazırlayan Savunma Bakanı Şoygu'ya devretti.'

Rus askeri çabasını 'tamamen başarısızlık' olarak nitelendiren Girkin sorumluluğu Savunma Bakanı ve komuta kademesine attı.

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Temmuz 2014’te Amsterdam'dan havalandıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen ve 298 kişinin ölümüyle sonuçlanan MH17 faciasındaki rolü nedeniyle Hollanda'da ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Girkin'in, uzun süreden beri Rus ordusunu eleştirdiği ve 'Ukrayna’daki stratejik hedeflere ulaşamamakla suçladığı' biliniyordu.

Hollanda medyasına göre, Ağustos ayında kendi inisiyatifiyle Herson kenti yakınlarında cepheye giderken gözaltına alınan Girkin, Moskova'ya geri gönderildi.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Rusya'dan Igor Girkin'i iade etmesini istiyor.