Ukrayna savaşında son durum: Putin'in planı deşifre oldu... Zelenski'den flaş açıklama

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile çatışmalar yeni bir evreye girerken savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor.

Rus saldırılarına füze saldırısı ile yanıt veren Ukrayna, Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlenen bir füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü öne sürmüş, Rusya ise saldırıda 63 askerin öldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Makiyivka kentinde Rus güçlerinin konuşlandığı düşünülen bir bina hedef alındı.

AMERİKAN FÜZELERİ İLE VURDULAR

Savunma Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, yılbaşı günü düzenlenen saldırıda Himars füzelerinin kullanıldığı ve Makiyivka kenti yakınlarındaki bir meslek okulunun yıkıldığı bildirildi.

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Bakanlık, askerlerin geçici olarak bu okulda konuşlandırılmış olduğunu kaydetti.

CEP TELEFONLARI MI ELE VERDİ?

Rusya'nın kontrolündeki kentin yetkilileri, askerlerin cep telefonu kullanmaları nedeniyle binanın hedef alınmış olabileceğini söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Rus İHA'sının "Mutlu Yıllar" yazılı parçasının fotoğrafını paylaştı...

ZELENSKİ RUSYA'NIN PLANINI AÇIKLADI

Dünya Rusya'nın bu saldırıya nasıl bir yanıt vereceğini tartışırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den flaş bir açıklama geldi.

Zelenski, Rusya’nın silahsız insanlı hava aracı (SİHA) saldırılarına uzun bir süre boyunca devam ettirerek Ukrayna halkının moralini bozmayı hedeflediğini söyledi.

Son istihbarat raporlarına göre Moskova’nın, İran yapımı Şahit tipi SİHA’larla daha fazla saldırı düzenlemeyi hedeflediğini aktaran Zelenski, Rusya’nın amacının Ukrayna’yı 'yıldırmak' olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Dayanmalıyız ve bunun için her şeyi yapmalıyız. Teröristler diğer hedeflerine ulaşamadıkları gibi buna da ulaşamayacaklar. Şimdi gökyüzünü korumakla görevli herkesin çok daha dikkatli olması lazım.'

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ZELENSKİ'nin açıklaması, Ukrayna’nın Donbas bölgesinde çok sayıda Rus askerini öldürmesinin ardından geldi.

Bu, Rusya’nın 10 ay önce başlattığı işgalden bu yana bir kerede en fazla askerinin öldüğünü kabul ettiği vaka oldu.

Rusya son dönemde Ukrayna’ya yönelik SİHA saldırılarını artırdı. Son üç günde çok sayıda kent ve elektrik şebekesi hedef alındı.

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