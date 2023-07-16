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Ukrayna savaşında son durum... Putin sessizliğini bozdu! Rus liderden flaş misket bombası açıklaması

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya
Ukrayna savaşında son durum... Putin sessizliğini bozdu Rus liderden flaş misket bombası açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 13:37

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Rusya'dan gelen Haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'nin misket bombası adımı sonrası sessizliğini bozan Putin kararını dünyaya ilan etti...

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

ABD'nin Ukrayna'ya yeni güvenlik yardımı paketi kapsamında 100'den fazla ülke tarafından yasaklanmış olan parça tesirli bomba olarak da bilinen misket bombası gönderme kararı sonrası Rus lider sessizliğini bozdu.

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Söz konusu silahı değerlendiren Putin'den tehdit gibi bir açıklama geldi.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Putin ülkesinin gerekirse parça tesirli bomba stoğunu kullanacağını dünyaya ilan etti.

Rus lider açıklamasında ülkesinin yeterli miktarda parça tesirli bomba stoğuna sahip olduğunun altını çizdi.

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Putin, bu tür cephanelerin Ukrayna'daki Rus kuvvetlerine karşı kullanılması durumunda bunları kullanma hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Putin, bir bölümü bugün yayınlanan bir devlet televizyonu röportajında, "Tabii ki, bize karşı kullanılırlarsa, karşılıklı eylemde bulunma hakkımızı saklı tutarız' dedi.

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Misket yani parça etkili mermi atan füze ya da bombaların içinde çok sayıda küçük patlayıcı oluyor.

Genellikle karadan fırlatılan bu bombalar hedefe eriştiğinde açılıyor ve içindeki çok sayıdaki bombacığı boşaltıyor.

Misket bombası kullanımı insan hakları grupları ve bazı hükümetler tarafından eleştiriliyor çünkü küçük parçalar etrafa saçılıp yeniden patladığında çok daha fazla insana zarar verme potansiyeli taşıyor.

Bu silahların kullanılmasını yasaklayan uluslararası anlaşmanın altında 100'den fazla ülkenin imzası var. Ama Rusya da Ukrayna da anlaşmayı imzalamadı.

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya

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