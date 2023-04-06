Ukrayna savaşında son durum: Putin faturayı ona kesti... Ağır kayıplar görevinden etti!

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber etmiş durumda.

General Rustam Muradov (sağdan ikinci sıra) Fotoğraf: Rusya Savunma Bakanlığı

Bakhmut için savaş sürerken cepheden Moskova'nın istediği sonucun bir türlü gelmemesi üzerine Putin harekete geçti.

İngiliz istihbaratı Putin'in cephede kilit bir role sahip generali görevden aldığını duyurdu.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, General Rustam Muradov'un Rusya'nın Doğu Kuvvetler Grubu komutanı olarak görevden alındığını yazdı.

Haberde bu bilginin istihbarat raporlarına dayandığı ve doğruluk derecesinin yüksek olduğunu belirtildi.

Ukrayna topçusu Kremenna yakınlarındaki Rus mevzilerine ateş açıyor... Fotoğraf: AP

İngiltere Savunma Bakanlığı , günlük istihbarat güncellemelerinde Ukrayna'nın Batı'dan gelens silah tekviyesi ile savunmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Muradov yönetimindeki birliklerin kötü organize edilmiş saldırıları Donetsk Oblastı'nın Vuhledar kasabasını ele geçirmede defalarca başarısız olduğu için son aylarda olağanüstü ağır kayıplar verdi.'

Bu başarısızlığım ülke kamuoyunda eleştirilen hedefi olduğu bilgisinin de altı çizildi.