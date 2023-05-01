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Ukrayna savaşında son durum... Papa'dan flaş sözler: Gizli görevi açıkladı!

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#Ukrayna Savaşı#Papa Francis#Dünya
Ukrayna savaşında son durum... Papadan flaş sözler: Gizli görevi açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 14:29

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Papa Francis'ten flaş bir açıklama geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken Papa'dan gelen açıklama dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Papa Francis savaşı sona erdirmek için gizli bir barış görevinin başladığını açıkladı.

Papa açıklamasında 'Devam etmekte olan, halka açık olmayan bir görev var; Halka açık olduğunda bunun hakkında konuşacağım' ifadelerine yer verdi.

Papa'nın üç günlük Macaristan ziyaretinin ardından gazetecilere yatığı açıklama barış umutlarını yeşertti.

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Papa 'Barışın her zaman kanallar açılarak yapıldığını düşünüyorum. Kapatarak asla barışa ulaşamazsınız' dedi ve Ukrayna'daki durumu Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin Budapeşte temsilcisi piskopos Hilarion ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

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Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir saatten uzun sürdüğü belirtilen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Başkanlık Ofisi’nden dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Macron’a cephedeki son durum, Mayıs-Haziran aylarındaki gelişme beklentileri hakkında bilgi verdiği ve savunma güçlerinin öncelikli ihtiyaçlarının altını çizdiği ifade edildi.

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI ELE ALINDI

Açıklamada ayrıca NATO’nun 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek liderler zirvesine yönelik hazırlıkların ele alındığı ifade edilerek, 'Ülkemiz için güvenlik garantileri konusunda güçlü ve somut kararların alınacağı ve Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi prosedürünün başlatılacağı Vilnius'taki NATO Zirvesi hazırlıklarına özel önem verildi' denildi.

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#Ukrayna Savaşı#Papa Francis#Dünya

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