Ukrayna savaşında son durum: Nova Kakhovka barajı vuruldu zamana karşı yarış başladı! İşte ilk görüntüler

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Dün taarruza geçen Ukrayna'dan gelen haber dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü.

Uluslararası haber ajansları Rusya kontrolündeki Nova Kakhovka barajının vurulduğu bilgisini 'acil' kodu ile abonelerine duyurdu.

Ukrayna saldırının Rus güçleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Rusya ise bu iddiayı reddetti.

KREMLİN 'SABOTAJ' DEDİ

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus kontrolündeki Herson bölgesindeki Nova Kakhovka barajının yıkılmasının Ukrayna tarafından kasıtlı bir sabotaj olduğunu söyledi.

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Su baskınlarına karşı bölgeden tahliyeler başladı. 5 saat içinde su seviyesinin kritik seviyeye ulaşacağı uyarısı yapıldı.

16 BİN KİŞİ RİSK ALTINDA

Herson Oblast Valisi Oleksandr Prokudin yaklaşık 16 bin sel nedeniyle 'kritik risk' altındaki bölgelerde bulunduğunu açıkladı. bölgelerinde bulunuyor.

Ulusal televizyonda konuşan Prokudin, etkilenen yerleşim yerlerinin sakinlerinin otobüslerle Herson'a, ardından Mykolaiv, Khmelnytsky, Odesa, Kropyvnytskyi, Kiev ve diğer şehirlere tahliye edildiğini söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Rus haber ajansı TASS'a göre, Moskova destekli yerel yetkililer baraj patlamasının ardından Nova Kakhovka bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

TASS ise barajın yıkılması nedeniyle yaklaşık 600 evin sular altında kaldığını da bildirdi.

ZELENSKİ'DEN ACİL TOPLANTI KARARI

Zamana karşı yarış sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acil toplantı kararı aldı. Rus devlet haber ajansı, barajın büyük hasar aldığını ve su baskınlarının yaşandığı iddiasını doğruladı.

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Söz konusu haberde 80 yerleşim yerinin etkilenebileceği belirtildi, saldırı 'terör eylemi' olarak nitelendirildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde ise şu anda risk olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, ülkenin doğusunda savaşın yoğunlaştığı kentlerden Bahmut'ta birliklerinin ilerleme sağladığını söyledi.

UKRAYNA: BAHMUT ÇEVRESİDNE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Ukrayna birliklerinin bir karşı saldırı harekatına girişmesi uzun süredir bekleniyordu. Ancak Ukraynalı yetkililer, Bahmut'taki askeri hareketliliğin bu anlama gelip gelmediğini açıklamadı.

Rusya ise yine Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'te yeni bir saldırıyı püskürttüklerini iddia etmişti.

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Bahmut, aylardır çatışmaların merkezi konumunda. Stratejik olarak büyük bir önemi bulunmayan kent, savaşın sembolik bir noktası olarak önemli hale geldi.

Ukrayna ve Rusya'nın karşılıklı iddiaları, bağımsız olarak doğrulanabilmiş değil.