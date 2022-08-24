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Ukrayna savaşında son durum: Lavrov 'vururuz' demişti... ABD'den flaş Ukrayna hamlesi

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#Ukrayna Savaşı#ABD#Rusya
Ukrayna savaşında son durum: Lavrov vururuz demişti... ABDden flaş Ukrayna hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 10:58

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. İki ordu ülkenin doğusu için kanlı bir mücadele verirken ABD'den gelen haber gözlerin bir kez daha Washington'a çevrilmesine neden oldu. İşte Ukrayna savaşından son gelişmeler...

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Ukrayna savaşı 6'ncı ayını geride bıraktı. Binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Batı bir yandan Rusya'ya yaptırım uygularken bir yandan da Ukrayna'ya silah yardımında bulunuyor.

Silah yardımında aslan payı ABD'nin Washington yönetimi savaşın başından bu yana ülkeye milyarlarca dolarlık silah gönderdi.

Pek çok Ukrayna saldırısının bu silahlar ile gerçekleştiriliyor. Rusya ise yardımların önüne geçmek adına Batı'yı her fırsatta uyarıyor.

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Son uyarı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan gelmişti. Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı yaparak Rusya ile 'vekalet savaşına' girdiğini belirten Lavrov, Rusya'nın bu silahları hedef alacağını belirtmişti.

Rus bakan 'Bu silahlar, Rusya'nın özel görev kapsamında hareket eden ordusu için meşru bir hedef olacak' ifadesi ile adeta gözdağı vermişti.

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ABD EN BÜYÜK PAKETİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Görünen o ki Lavrov'un bu sözleri ABD'de karşılık bulmadı. Zira ABD basınına göre, Biden yönetimi Ukrayna için şimdiye kadarki en büyük silah yardım paketi için hazırlıklara başladı.

Ukrayna savaşında son durum: Lavrov vururuz demişti... ABDden flaş Ukrayna hamlesi

Harkiv'deki Ukrayna askerleri cephe hattına yakın bir bölgede silahlarını savaşa hazır hale getiriyor... (Fotoğraf: AP)

NBC News'te yer alan habere göre, söz konusu paketin büyüklüğü 3 milyar dolar olacak. Adı açıklanmayan yetkililere dayandırılan habere göre, ABD bu paketi bugün yani Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü'nde açıklayabilir.

Pakette hava savunma, tanksavar ve insansız hava sistemleri ve iletişim ekipmanlarının yer alabileceği de gelen bilgiler arasında

Öte yandan Rusya, geçtiğimiz haftalarda ABD'yi ilk kez Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil olmakla suçlamıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, ABD'nin, Kiev güçlerinin Amerikan yapımı Himars roketatar sistemini kullanırken hedeflerini onayladığını iddia etmişti.

Korgeneral Igor Konaşenkov, Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmelerin bu bağlantıyı ortaya çıkardığını söylemişti.

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'BIDEN YÖNETİMİ SİVİL ÖLÜMLERDEN SORUMLU'

Konaşenkov, 'Biden yönetimi, Kiev tarafından onaylanan ve toplu ölümlere neden olan Donbas ve diğer bölgelerdeki yerleşim yerleri ve sivil altyapı tesislerine yönelik tüm roket saldırılarından doğrudan sorumlu' demişti.

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#Ukrayna Savaşı#ABD#Rusya

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