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Ukrayna savaşında son durum: Kiev'den 'intikam' saldırısı: Hepsi yok edildi!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna savaşında son durum: Kievden intikam saldırısı: Hepsi yok edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 14:40

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukrayna hedef aldığı Rus birliğini açıkladı. İngiliz basını bu saldırıyı 'intikam alındı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukrayna'nın Rus birliğine yönelik saldırısı 'intikam alındı' notu ile dünyaya duyuruldu.

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Geçtiğimiz hafta Ukrayna'da bir hastane Rus füzelerinin hedefi olmuş, saldırıda 2 günlük bir bebek hayatını kaybetmişti.

Talihsiz bebeğin toprağa verilmesinden günler sonra Ukrayna bir 'intikam saldırısına' imza attı.

Hastanenin bulunduğu Zaporijya bölgesinin valisi Oleksandr Starukh, Kiev güçlerinin cephe hattındaki Rus mevzilerini vurduğunu açıkladı.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin 'katledilen bebek için intikam' başlıklı haberine göre, füze saldırısının arkasındaki Rus birimi yok edildi.

Ukrayna savaşında son durum: Kievden intikam saldırısı: Hepsi yok edildi
Ukrayna askerleri Donetsk'te devriye geziyor... (Fotoğraf: AP)

ABD RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor.

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KREMLİN SON GÜNCELLEMEYİ EYLÜL AYINDA YAPMIŞTI

Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı

Bu açıklamanın ardından Rusya'dan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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