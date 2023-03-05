Ukrayna savaşında son durum: Kiev'den flaş Bakhmut açıklaması... 'Ukrayna'nın meleği' hayatını kaybetti

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Batı'nın tank yardımı ile sahada elini güçlendiren Ukrayna 'Doğu'daki son kale' olarak da anılan Bakhmut'u elde tutabilmek için mücadele veriyor.

Rus saldırılarına direnen Ukrayna birliklerinin çembere alma harekatını engellediği açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, Bakhmut'u kuşatmaya çalışan Rus birliklerinin saldırılarını engellediklerini duyurdu.

Pazar sabahı yapılan açıklamada, 'Düşman, Bakhmut kasabasını kuşatma girişimlerini sürdürüyor' denildi.

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Ukrayna'yı yasa boğan haberi ise Ukrainska Pravda dünyaya duyurdu.

Gazete 'Ukrayna'nın meleği' ve 'Birliklerin meleği' olarak da tanınan 29 yaşındaki gönüllü sağlık çalışanı Yana Rykhlitska'nın öldürüldüğünü yazdı.

Haberde gönüllü sağlık çalışanının sivillerin tahliyesi sırasında öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Yana, savaştan önce bir sigorta şirketinde çalışıyordu. Geniş çaplı işgal başladıktan sonra gönüllü olarak sivillere ve orduya yardım etti.

Daha sonra gönüllü olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine katıldı ve Bakhmut şehrinde stabilizasyon merkezinde çalıştı.