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Ukrayna savaşında son durum: Kiev'den flaş açıklama... Putin'e ağır darbe!

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna savaşında son durum: Kievden flaş açıklama... Putine ağır darbe
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 10:10

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya'nın Herson'dan çekilmesi ile yeni bir evreye giren savaş son sürat devam ederken, Dünya Kiev'den gelen açıklamayı konuşuyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Herson'dan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Ukrayna'dan gündeme adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

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Ukrayna Rusya'nın askeri kayıplarına dair yeni bir güncelleme yayınladı.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, Rusya savaşın başından beri 10'u general olmak üzere 152 yüksek rütbeli asker kaybetti.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinden Albay Anatoly tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 1500'ün üzerinde subayını da savaşta kaybettiği bilgisine yer verildi.

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Ukrayna basını bu gelişmeyi 'Putin'e ağır darbe' başlığı ile okurlarına sundu. Ukrayna savaş nedeniyle toplam rus kaybını ise 87 bin 900 olarak açıkladı.

Ukrayna savaşında son durum: Kievden flaş açıklama... Putine ağır darbe
Ukrayna askerleri Donetsk bölgesinde cephe hattına doğru ilerliyor... (Fotoğraf: AP)

ABD RUS KAYIPLARINI AÇIKLADI

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna’daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.

Orgeneral Milley, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Bu, şimdiye kadar bir Batılı yetkili tarafından yapılan en yüksek ölü ya da yaralı tahmini olarak öne çıkıyor.

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KREMLİN SON GÜNCELLEMEYİ EYLÜL AYINDA YAPMIŞTI

Moskova’nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması Eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı

Bu açıklamanın ardından Rusya'dan askeri kayıplara dair herhangi bir güncelleme yapılmadı.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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