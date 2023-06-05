Ukrayna savaşında son durum: Kiev saldırıya başladı... Wagner'den itiraf gibi açıklama

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut'tu.

Burada aylardır direnen Ukrayna beklenen adımı attı ve saldırıya geçti.

Ukrayna ordusunun dün sabah Donetsk’in güney yönündeki cephe hattında 6 mekanize ve 2 tank taburuyla büyük çaplı saldırı başlattığını duyurdu.

Ukrayna ordusunun cephenin en savunmasız bölgesi olarak gördüğü noktayı ele geçirerek ilerlemeyi hedeflediğini aktaran Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, saldırının püskürtüldüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Donetsk’e yönelik geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğünü belirterek, 250’den fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü öne sürdü.

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Kiev'den bildiren Al Jazeera muhabiri Charles Stratford, Rusya'nın ordusunun Ukrayna saldırısını engellediği iddiasının doğrulanmasının imkansız olduğunu belirtti.

Stratford, Ukrayna makamları ve Ukrayna ordusu son günlerde bir sessizlik kampanyası yürüttüğüne dikkat çekti.

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WAGNER'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

WAGNER Grubu lideri Yevgeny Prigozhin'den ise itiraf gibi bir açıklama geldi.

Prigozhin, Bakhmut yakınlarındaki yerleşim yerinin Ukrayna tarafından geri alındığını söyledi.

'Şimdi Berkhivka yerleşim yerinin bir kısmı çoktan kaybedildi; askerler sessizce kaçıyor. Rezalet' diyen Prigozhin, Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u birlikleri toplamak için cepheye gelmeye çağırdı.

Prigozhin, Hadi ama, yapabilirsiniz. Yapamazsan, kahramanlar olarak ölürsünüz' dedi.