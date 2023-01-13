Ukrayna savaşında son durum: Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi... Soledar'ın akıbeti belli oldu!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Ruslar taarruza geçerken savaşın yeni merkez üssü kritik öneme sahip Soledar kasabası olmuş durumda.

Soledar ile ilgili Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Rus birliklerinin Soledar'ın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Soledar'da kontrolün sağlanmasının, yakındaki Bakhmut kenti çevresindeki Ukrayna askerlerinin ikmal hatlarıyla bağlantısının kesilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

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Rusya'nın duyurusunun ardından gözler Ukrayna cephesinden gelecek açıklamaya çevrildi.

Ukrayna adına açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanlığı Doğu Grubu Sözcüsü Sergey Çerevatiy, Soledar'ın düştüğü iddiasını yalanladı ve 'Şehirde çatışmalar sürüyor' dedi.

Ukrayna askerlerinin şehri savunmaya devam ettiğinin altını çizen Çerevatiy, Rusya'nın bu açıklamayı Ukrayna halkının moralini bozmak için yaptığını iddia etti.

Bir Ukrayna tankı, Kreminna, Lugansk yakınlarındaki Rus mevzilerine ateş açıyor... (Fotoğraf: AP)

RUS HAREKATININ ANAHTARI

Rusya, Soledar'ı stratejik Bakhmut şehri ve Ukrayna'nın daha geniş doğu Donbas bölgesi için yürüttüğü harekatın anahtarı olarak görüyor.

Ukrayna lideri Zelenski dün gece saatlerinde Soledar için verdiği emri açıklamış, buradaki birliklerin ihtiyaç duydukları her şeyle silahlandırılacağını duyurmuştu.

Donetsk bölgesinde tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar'ın ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin yakındaki stratejik Bahmut kentini kuşatmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor. Bu nedenle bölgede günlerdir kanlı çatışmalar yaşanıyor.

Savaştaki son durum ile ilgili dünyanın merakla beklediği açıklama geldi.

Ukrayna ülkenin en kanlı savaş alanlarından biri haline gelen Soledar'da gece boyunca yoğun çatışmalar yaşandığını duyurdu.

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UKRAYNA'DAN NATO AÇIKLAMASI: FİİLEN ÜYEYİZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Batı'nın artık, ülkesine askeri desteğin Rusya tarafından tehdit olarak görülmesinden endişelenmediğini söyledi. BBC'ye konuşan Reznikov, 'Ukrayna fiilen NATO üyesi' dedi.

Reznikov, sözlerinin sadece Rusya değil NATO üyeleri tarafından da tartışmalı görülme ihtimali hakkındaki soruya şu yanıtı verdi;

'Neden öyle görülsün? Doğru olan bu. Eminim yakın zamanda resmi olarak da NATO üyesi olacağız'

PUTİN ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 6 Ocak TSİ 12:00’den itibaren geçerli olmak üzere Ukrayna’da 36 saat süreli ateşkes ilan etmişti.

Ortodoksların Noel’i kutlayabilmesi için bu ateşkesi ilan eden Rusya, Ukrayna’yı da ateşkese katılmaya davet etmiş, ancak Kiev bu talebi reddetmişti.