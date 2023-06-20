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Ukrayna savaşında son durum: Biden ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan açıklama...

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#Rusya#Ukrayna#Nükleer Silah
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 16:06

Ukrayna savaş hattında tansiyon yine yüksek. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile Rus topraklarına saldırmayı planladığını ve İngiltere ve ABD'nin çatışmaya doğrudan dahil olacağını açıklarken, ABD Başkanı Joe Biden da nükleer silah tehdidinin artık bir gerçek olduğunu açıkladı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Moskova, gece saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’de dahil olmak üzere ülkenin doğusundan batısına kadar birçok kente hava saldırısı düzenledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın fırlattığı 30 İran yapımı Shahed dronunun 28’inin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü kaydedildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun kaybettiği toprakları geri almak için başlattığı karşı saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna savaşında son durum: Biden ve Rusya Savunma Bakanı Şoygudan açıklama...

Saldırıların Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde yoğunlaştığını ifade eden Şoygu, "Kiev rejimi bu saldırılarda NATO uzmanları tarafından eğitilmiş personel ve Batılıların gönderdiği silahları kullanıyor. Ukrayna, taarruzlarına başladığı 4 Haziran tarihinden bu yana Rus birliklerinin mevzilerine 263 saldırı düzenledi. Birliklerimizin özverisiyle tüm saldırılar püskürtüldü ve düşman amacına ulaşamadı" dedi.

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Rus Hava Kuvvetleri faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Şoygu, "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rus hava faaliyetlerinin yoğunluğu 2 kat arttı. Bugüne kadar AN-124 ve IL-76 uçakları 10 bin üzerinde uçuş yaptı. 300 bin personel, 2 bin 300 teçhizat ve 160 binden fazla askeri kargo taşındı" ifadelerini kullandı.

'RUSYA'YI HIMARS VE STORM SHADOW FÜZELERİ İLE VURMAYI PLANLIYORLAR'

Ukrayna'nın saldırı planı olduğuna yönelik istihbarat bilgileri aldıklarını aktaran Sergey Şoygu, "İstihbarat bilgilerimize göre Kiev rejimi, Kırım'ın da aralarında bulunduğu Rusya Federasyonu topraklarına HIMARS ve Storm Shadow füzeleri ile saldırmayı planlıyor" diye konuştu.

Ukrayna savaşında son durum: Biden ve Rusya Savunma Bakanı Şoygudan açıklama...

'İNGİLTERE VE ABD ÇATIŞMAYA DOĞRUDAN DAHİL OLACAK'

HIMARS füzelerinin ABD tarafından, Storm Shadows füzelerinin de İngiltere tarafından Ukrayna'ya verildiğini hatırlatan Şoygu, "Bu füzelerin özel askeri operasyon bölgesi dışında kullanılması İngiltere ve ABD'nin çatışmaya doğrudan dahil olması anlamına gelecek ve böyle bir olasılıkta Ukrayna topraklarındaki karar alma merkezlerine acil olarak saldırı yapılması gerekecektir" şeklinde konuştu.

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'UKRAYNA TOPRAKLARINDA KULLANILACAK' DEMİŞLERDİ

İngiltere geçtiğimiz ay Rusya’nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna'ya 250 kilometre menzile sahip Storm Shadow füzeleri tedarik ettiğini açıklamıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, füzelerin Ukrayna topraklarında kullanılacağını belirtmişti.

Ukrayna savaşında son durum: Biden ve Rusya Savunma Bakanı Şoygudan açıklama...

BİDEN'DAN UYARI: NÜKLEER TEHDİT BİR GERÇEK

Öte yandan ABD başkanı Joe Biden, Moskova yönetiminin Belarus'a konuşlandırdığı nükleer silahlarla ilgili konuştu.

Biden, Putin'in taktik nükleer silah kullanma tehdidinin artık gerçek olduğu konusunda uyarıda bulunurken, Batılı müttefikleri atılan adımın 'kesinlikle sorumsuzca' olduğunu vurguladı.

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Bugün Batı medyasında yer alan analizlerde Belarus'a konuşlandırılan nükleer silahların Avrupa için çok büyük bir tehdit olduğu vurgulandı.

KARŞI SALDIRI DEVAM EDİYOR

Bu arada Ukrayna, işgal altındaki toprakları geri almak için bu ayın başlarında başlattığı uzun zamandır beklenen karşı saldırıya devam ediyor.

Kiev güneydoğu cephelerinde ilerleyen askeri güçlerinin sekiz yerleşim birimini kurtardığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise birliklerinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğini, kaybedilen pozisyon olmadığını belirtti.

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#Rusya#Ukrayna#Nükleer Silah

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