Ukrayna savaşında nükleer alarm, Zaporojye santralının elektriği kesildi

7 günden bu yana elektriği kesilen santral her an Avrupa’nın göbeğinde yeni bir Çernobil olma tehlikesiyle karşı karşıya. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi’nin geçtiğimiz günlerde Moskova ve Kiev’i ziyaret ederek “Zaporojye nükleer santralını savaşa alet etmeyin” çağrısına rağmen tehlikeyi bertaraf edecek çözüm bulunabilmiş değil.

23 Eylül düzenlenen faili meçhul bir saldırıyla Zaporojye’nin Ukrayna tarafından elektrik sağlanan son nakil hattı da devre dışı kaldı. Bunun üzerine reaktörlerde soğutma işlemleri jeneratörlerle yapılmaya başlandı.

ALARM VERİLDİ

Santraldaki durumu “felakete bir adım kala” diye tarif eden Grossi, “Jeneratörler santrala sürekli elektrik vermek için tasarlanmış değil. Onlar ancak bir iki saatlik kısa elektrik kesintileri üstesinden gelmek için var. Halbuki santral günlerce seyyar jeneratör gücüyle soğutuluyor. Ne kadar dayanacaklarını kimse söyleyemez” diyerek alarm verdi.

Soğutma işlemi için santralın 20 günlük mazotu kaldığı da gelen haberler arasında. Reaktörlerin soğutulmasının durması halinde infilakı önlemek için geriye 15 saat süre kalacak. Zaporojye santralı Türkiye kıyılarına kuş uçuşu yaklaşık 550 km mesafede.