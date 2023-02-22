Ukrayna savaşında liderler düellosu... Putin: Nükleer anlaşmayı askıya alıyoruz

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Ukrayna savaşının birinci yıldönümüne yaklaşılırken, ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü Kiev ziyaretinin ardından dün Rusya Federal Meclisi’nde bir konuşma yapan Rusya lideri Vladimir Putin, savaşın devam edeceği mesajını verdi. ABD başta olmak üzere Batı ülkelerine karşı Ukrayna savaşı bağlamında suçlamalar yönelten Putin, Rusya’nın geri adım atmayacağını söyledi.

‘HEDEFLERİ RUSYA’

Putin, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren konuşmasında “askeri harekâtın” devam edeceğini vurgularken, Batı’nın Ukrayna krizini kullanarak Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmayı amaçladığını öne sürdü. “Bir yıl önce biz değil, onlar Ukrayna vasıtasıyla üzerimize gelerek bize askeri harekât başlatmaktan başka ihtimal bırakmadı. Ukrayna’da yaşananlar, binlerce can kaybı ve akıtılan kanın yegâne sorumlusu Batı ve Kiev’de bulunan kukla yönetimidir” sözleriyle savaşın sorumluluğunun da Batı ülkelerine ait olduğunu iddia eden Putin, “Rusya’yı bağımsız ve egemen bir devlet olarak ortadan kaldırmak istiyorlar. Buna elbette izin vermemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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‘KÜRESEL ÇATIŞMA RİSKİ’

Rusya’nın “savaş meydanında yenilgiye uğratılamayacağını” söyleyen Putin, Batı ülkelerinin “küresel bir çatışmayı tetiklemek niyetinde” olduğunu öne sürdü. Batı ile çatışmanın stratejik güvenliği tehdit eden bir noktaya geldiğini söyleyen Rusya lideri, ABD ile imzalanan ve iki ülke arasındaki nükleer silahlanmayı düzenleyen son anlaşma niteliğinde Yeni START anlaşmasını askıya aldıklarını açıkladı. ABD’nin Ukrayna ordusuna stratejik Rus karargâhlarıyla ilgili istihbarat sağladığı ve Ukrayna’nın Engels hava üssüne saldırı düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyleyen Putin, “ABD tarafı abes bir şekilde bize ‘Sizin nükleer silahlarınızı anlaşma gereğince denetlemek istiyoruz’ deme cüretinde bulunuyor. Bu böyle işlemez” ifadelerini kullandı. Rusya lideri, anlaşmanın yeniden hayata geçirilebilmesi için Fransa ve İngiltere gibi diğer Batılı nükleer güçlerin de masada olmasını isteyeceklerini söyledi. Putin’in açıklamasının ardından Kremlin’e yakın bir kaynak, “Yakın gelecekte nükleer denemeleri yeniden başlatabiliriz” dedi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Rusya anlaşmanın öngördüğü kısıtlamalara uymaya devam edecek” denildi.

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‘KÖKLÜ DEĞİŞİM’ MESAJI

Rus dış politikasında köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini belirten Putin, “Artık Batı eksenli devlet politikamız değişecek. Rus dünyası olarak kendi uygarlığımızda varlığımızı sürdüreceğiz. Gelenek, ilke ve hayat prensiplerimize saygı gösteren devletlerle her türlü işbirliğine hazırız” dedi. (Nerdun HACIOĞLU)

BİLGİ NOTU

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya, Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki Rus azınlığın zulüm gördüğü iddiasıyla Ukrayna’nın birçok bölgesine eşzamanlı saldırı başlatmıştı. O zamandan bu yana Ukrayna’da büyük bir yıkım yaşanırken, binlerce kişi öldü, milyonlarca kişi göç etmek zorunda kaldı.

BIDEN: RUSYA ASLA KAZANAMAYACAK

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ABD Başkanı Biden, Varşova’dan Putin’e “Ukrayna’da asla zafer kazanamayacaksın” diye seslendi.

Önceki gün sürpriz şekilde Kiev’e giden ABD Başkanı Biden, dün trenle geri döndüğü Polonya’da Rusya lideri Putin’e meydan okudu. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda bir araya gelen ABD Başkanı, Varşova’daki Kraliyet Şatosu önünde toplanan binlerce kişilik kalabalığa hitap etti, savaşın birinci yıldönümünde Putin’in “her konuda yanıldığını” söyledi.

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle tüm dünyada demokrasileri bir teste tabi tuttuğunu belirten Biden “Bir yıl sonra gereken cevabı verdik: Demokrasinin arkasında durduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı. ABD lideri, “Vahşet asla özgür iradeyi ezemez. Ukrayna’ya olan desteğimiz asla zayıflamayacak ve Ukrayna, Rusya için asla bir zafer olmayacak” şeklinde konuştu.

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‘RUS HALKI DÜŞMANIMIZ DEĞİL’

Biden, Rusya lideri Putin’in, ülkesinin Batı tarafından saldırıya uğradığı açıklamalarına da cevap verdi. “Batı’nın Putin’in konuşmasında söylediği gibi Rusya’ya saldırmayı planlamadığını” belirten ABD lideri, “Komşularıyla barış içinde yaşamak isteyen milyonlarca Rus, düşmanımız değil” dedi.

Biden bugün NATO’nun doğu kanadı liderleri ile de bir araya gelecek. Grupta Polonya ve Romanya’nın yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya ve Slovakya yer alıyor.

NATO’DAN RUSYA’YA TEPKİ: DÜNYA DAHA TEHLİKELİ OLDU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın, kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START’taki katılımını askıya alma kararına tepki gösterdi.

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NATO-AB-Ukrayna arasında yapılan üçlü toplantı sonrasında konuşan Stoltenberg “Rusya önemli silah kontrol anlaşmalarını ihlal etti ve bunlardan uzaklaştı. New START’a ilişkin kararla tüm silah kontrol mimarisi çökmüş oldu” dedi. Rusya’dan kararını gözden geçirmesini isteyen Stoltenberg, “Daha fazla nükleer silah ve daha az kontrol dünyayı daha tehlikeli yapıyor” diye konuştu.(Güven ÖZALP / BRÜKSEL)