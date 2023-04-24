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Ukrayna savaşında bir ilk... Rusya'ya soğuk duş: Putin için büyük bir aşağılama

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna savaşında bir ilk... Rusyaya soğuk duş: Putin için büyük bir aşağılama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 11:07

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Ukrayna'dan gelen haber Rusya'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken Ukrayna'dan gelen haber Rusya'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Ukrayna savaşında bir ilk... Rusyaya soğuk duş: Putin için büyük bir aşağılama
Ukraynalı askerler, Bakhmut'ta ön cephede bulunan bir tankın tepesinde el sallıyor... (Fotoğraf: AP)

Askeri analistlere göre, Ukrayna ordusu işgalin başlamasından bu yana ilk kez Dnipro Nehri'ni geçerken, askerler Rus işgali altındaki bölgelerin derinliklerine karşı saldırı başlatmak için mevzilendi.

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Ukrayna'nın nehrin doğu yakasına ilerlediği iddiaları, Rusya'nın Herson bölgesinde kısmi bir geri çekilme haberinden sadece birkaç gün sonra geldi.

ABD merkezli Institute for the Study of War'dan (Savaş Araştırmaları Enstitüsü) analistler, Rus askeri blog yazarlarından alınan görüntülerin, nehrin güneyindeki 'Ukrayna mevzilerinin coğrafi olarak konumlandırılmış ilk güvenilir görüntüsünü' sunduğunu söyledi.

Açıklamada, 'Ukrayna'nın bu pozisyonlarının kapsamı ve amacı, Ukrayna'nın bu alanda kalıcı pozisyonlarını sürdürme yeteneği ve istekliliği gibi belirsizliğini koruyor' denildi.

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'PUTİN İÇİN BÜYÜK BİR AŞAĞILAMA OLUR'

İngiliz Daily Mail gazetesi söz konusu gelişme için 'Ukrayna kuvvetleri nehri geçerse, bu Putin için büyük bir aşağılama olur' değerlendirmesinde bulundu.

Zira Herson savaşı, Moskova'nın dokuz yıl önce ilhak ettiği Kırım'ı kontrol etme girişiminde kilit bir öneme sahip.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinin Rusya tarafından atanan başkanı Vladimir Saldo, Ukrayna kuvvetlerinin Dnipro Nehri'nin doğu yakasında mevzilendiği yönündeki haberleri yalanladı.

Ukrayna savaşında bir ilk... Rusyaya soğuk duş: Putin için büyük bir aşağılama
Ukraynalı askerler, Bakhmut'ta en ağır çatışmaların yaşandığı alanda devriye geziyor... (Fotoğraf: AP)

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Vladimir Saldo, Telegram kanalında Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 'Dnipro nehrinin sol (doğu) yakasında hiçbir düşman dayanağı yok. ordumuz o bölgeyi tamamen kontrol ediyor' ifadelerine yer verdi

Saldo sözlerini şöyle sürdürdü;

'Savaşçılarımız tarafından yok edilmeden veya suya itilmeden önce, selfie çekmek için iniş yapan düşman sabotaj grupları vakaları olabilir.'

Ukrayna'nın güney komutanlığı sözcüsü Natalia Humeniuk ise Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte, Herson ve Beryslav şehirlerinin çevresindeki bölgelerde 'çok güçlü bombardıman' olacağının habercisi olduğunu söylediği raporu ne doğruladı ne de yalanladı.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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