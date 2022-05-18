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Ukrayna savaşında bir ilk! Rus askeri mahkeme karşısında suçunu kabul etti

#Rusya#Ukrayna#Savaş Mahkemesi
Ukrayna savaşında bir ilk Rus askeri mahkeme karşısında suçunu kabul etti

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle yargılanan Rus asker Vadim Shishimarin, Sumi kentinde 62 yaşındaki silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti. Ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalan Shishimarin savaş suçundan hüküm giyen ilk Rus askeri olacak.

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Rusya, 84 gündür Ukrayna'ya saldırılarını sürdürürken, Ukrayna'da ilk kez bir Rus asker savaş suçu nedeniyle yargılanıyor. Kiev'de 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin'in savaş suçu nedeniyle yargılandığı davaya bugün devam edildi.

Sumi kentinde 62 yaşındaki silahsız sivil bir adamı öldürmekle suçlanan Shishimarin, mahkeme salonuna geniş güvenlik önlemleri ile getirildi. Shishimarin, cam bir bölmede oturtulurken, öldürülen adamın eşi de salonda hazır bulundu.

Ukrayna savaşında bir ilk Rus askeri mahkeme karşısında suçunu kabul etti

MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Hakimin, "Suçunu kabul ediyor musun?" sorusuna Shishimarin, "Evet" şeklinde yanıt verdi. Shishimarin, Sumi kentinde bir sivili öldürdüğünü itiraf ederken, Ukraynalı savcı itiraf doğrultusunda mahkeme heyetinden sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Çok sayıda gazetecinin de takip ettiği davanın yarın 12.00’de daha büyük bir salonda devam etmesine karar verildi.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, "Bu ilk duruşmayla Ukrayna'da suç işleme emri veren veya bu suçlara yardım eden her failin, herkesin sorumluluktan kaçamayacağına dair net bir sinyal gönderiyoruz" dedi.

Ukrayna savaşında bir ilk Rus askeri mahkeme karşısında suçunu kabul etti

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALABİLİR

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Moskova Bölgesi 4'üncü Tank Kantemirov Tümeni 32010 askeri birliğinde görevli Shishimarin’ın 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezası alabileceği ifade ediliyor. Ukraynalı savcılara göre Shishimarin ve diğer 4 asker çaldıkları bir araçla seyir halindeyken Chupakhivka yakınlarında 62 yaşındaki bisikletli bir adamla karşılaştı. Shishimarin'e sivili öldürmesi emredildiği belirtilirken, emri yerine getirmesi için Kalaşnikof saldırı tüfeği kullandığı ifade edildi.

Ukrayna savaşında bir ilk Rus askeri mahkeme karşısında suçunu kabul etti
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rus askerin yargılandığı ilk duruşmayla bilgilerinin olmadığını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü duruşmaya yönelik benzer açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da diplomatik misyonlarının bulunmaması nedeniyle söz konusu Rus askerine yardım sağlayamadıklarını söyleyerek, “Dava ile ilgili hala bir bilgimiz yok. Aslında bakarsanız diplomatik misyonumuzun bulunmaması nedeniyle yardım sağlama ihtimalimiz maalesef çok sınırlı” diye konuştu.

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#Rusya#Ukrayna#Savaş Mahkemesi

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